Общинските съветници от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в Общински съвет – Пловдив представиха позицията си относно задълбочаващия се проблем с автогарите в града и необходимостта от дългосрочно решение за транспортната свързаност на Пловдив.

По време на пресконференцията беше подчертано, че автогарите в Пловдив са изцяло частна собственост – както терените, така и дружествата оператори. Това означава, че във всеки един момент собствениците могат да прекратят дейността им, без общината да има механизъм да ги задължи да продължат да функционират.

Общинските съветници посочиха, че кметът Костадин Димитров е бил официално уведомен преди повече от шест месеца за намерението на собственика на Автогара „Север“ да прекрати категорията на обекта заради бъдещи бизнес намерения за терена. Според групата, вместо да предложи реално и устойчиво решение, администрацията е подготвила схема за временно отлагане на кризата чрез публично финансиране към частен оператор, което според тях е незаконно и не решава проблема в дългосрочен план.

От „Продължаваме Промяната – Демократична България“ предупредиха, че ако Общинският съвет приеме подобно решение за финансово подпомагане на Автогара „Север“, това ще създаде опасен прецедент. Според тях всички собственици на автогари биха могли да започнат да искат средства от общината срещу заплахи за прекратяване на дейността си.

По време на пресконференцията беше отбелязано още, че предложеното плащане от около 25 000 евро би довело единствено до кратко отлагане на кризата с около два месеца, без общината да придобие какъвто и да е актив или дългосрочно решение срещу тези средства.

Като алтернатива общинските съветници представиха свое предложение за законно и устойчиво решение – изграждането на временен общински спирконавес по модела на Централна автогара в пространството пред Автогара „Север“, в близост до ЖП гара Филипово. Според тях това съоръжение може да функционира в периода до реализирането на дългосрочната процедура по изграждане на автогара от по-висока категория, която би отнела между 4 и 5 години.

От групата подчертаха, че така ще се гарантира обслужването на линиите, използващи Автогара „Север“, без автобусите да бъдат насочвани към централната градска част. Освен това пътниците ще продължат да използват познатата им локация, а общината ще разполага със собствен актив, който може да генерира приходи.

Беше посочено още, че подобни спирконавеси могат да бъдат изградени и в районите на ЖП гара Тракия и ЖП гара Прослав, което би позволило по-добра организация на междуградския транспорт и по-малка зависимост от частни оператори.

„Докато предложението на кметската администрация е временно, незаконно и без реален резултат, нашето предложение е законно, практично и създава дългосрочна полза за Пловдив“, заявиха общинските съветници от „Продължаваме Промяната – Демократична България“.