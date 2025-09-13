ПП-ДБ иска спешна фитосанитарна оценка на дърветата

Пловдивските съветници от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ внесоха за втори път проект за решение за извършване на фитосанитарна оценка на дървесната растителност в основните паркове на града – „Отдих и култура“, „Лаута“, Младежки хълм, Бунарджика и Сахат тепе. Предложението премина през постоянните комисии на Общински съвет и предстои да бъде разгледано на сесията на 18 септември.

Проблемът със зелената система на Пловдив е добре известен – дърветата в големите паркове боледуват от години, състоянието им прогресивно се влошава и рискът от последваща зараза и загиване е реален. Градът е изправен пред опасността да загуби част от най-ценните си природни богатства, ако не бъдат предприети адекватни и професионални действия, категорични са от ПП–ДБ.

„Още в бюджета за 2024 г. по наше предложение бяха предвидени средства за фитосанитарна оценка, но такава не бе извършена. През март предложението ни бе отхвърлено под предлог, че няма средства – аргумент, който вече е лишен от основание. Днес знаем, че средства има. И въпросът е дали Общинският съвет ще намери воля да защити пловдивските паркове, или ще продължи да отлага решенията“, коментира съветничката от групата Веселина Александрова.

След разговори с кмета Костадин Димитров и ресорния зам.-кмет Иван Стоянов съветниците от ПП–ДБ са полечили уверения, че са осигурени средства не само за фитосанитарната оценка, но и за паспортизацията на дърветата. Именно затова от ПП–ДБ очакват този път предложението да бъде одобрено от Общинския съвет.

Съгласно проекта за решение кметът е длъжен да възложи обследване на дървесната растителност и да представи доклад за констатациите и предстоящите мерки. Само така може да бъде изграден ясен план за съхраняване и възстановяване на парковете и хълмовете на Пловдив, подчертават съветниците от групата.

„Грижата за дърветата не е формалност, а жизненоважна политика за качеството на живот на пловдивчани. Въпросът не е дали имаме средства, а дали имаме отговорност – към природата, към бъдещето и към самия град.

Парковете и хълмовете на Пловдив са нашето общо богатство и тяхното състояние е показател за това доколко градът ни е способен да управлява ресурсите си в интерес на хората. Време е думите да бъдат подкрепени с реални действия. Всичко друго би било предателство към бъдещето на Пловдив“, предупреждават Веселина Александрова, Александър Ракшиев, Борислав Матеев, Веселка Христамян, Владимир Славенски, Георги Рогачев, Добромира Костова, Йоно Чепилски и Тодор Токов.