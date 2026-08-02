ПП-ДБ иска да се спре продажбата на общински имот

Частен инвеститор може да построи 25-метрова сграда в междублоковото пространство на мястото на общинския имот

Схема, приложена със заповед на кмета Костадин Димитров, е направила възможна продажбата на общински терен в междублоково пространство на ул. „Чернишевски“ 1А, върху който може да бъде издигната сграда с височина до 25 метра. За това предупреждава общинският съветник от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Веселина Александрова. По думите ѝ именно тази заповед е премахнала законовата пречка пред сделката. Групата на ПП–ДБ в Общинския съвет ще настоява предложението за продажба да отпадне от дневния ред на заседанието в понеделник.

Според Веселина Александрова първоначално имотът не е отговарял на законовите условия за продажба, тъй като е бил поделяем, а при такива случаи законът не допуска собственикът на сградата да придобие общинската земя под нея.

„Именно тази пречка е премахната със заповед на кмета, с която имотът е разделен. Така е обособен нов парцел от 1121 кв. м под сградата на строителната фирма, който вече е неподеляем и може да бъде продаден“, посочва Александрова.

„На практика с една административна заповед се създават условия за сделка, която преди това не е била възможна. За общината остава Г-образен остатък от имота, който практически не може да се използва, докато се оформя самостоятелен терен, годен за продажба и последващо застрояване“, заявява общинският съветник.

Според нея липсва обществено обяснима причина за подобно разделяне на имота, тъй като то не носи полза за общината, а единственият му практически резултат е възможността общинският терен да бъде продаден на частен инвеститор.

От ПП–ДБ предупреждават, че действащият устройствен план допуска върху терена застрояване с височина до 25 метра, непосредствено до съществуващи жилищни сгради.

„Не може Общинският съвет да бъде поставян пред свършен факт, след като именно административни действия са направили възможна продажбата. Настояваме предложението да бъде оттеглено, а кметът да отмени заповедта, с която е разделен имотът“, заявяват съветниците.

По време на заседанието на Общинския съвет групата на ПП–ДБ ще поиска продажбата да не бъде разглеждана, докато не бъдат изяснени мотивите за разделянето на имота и общественият интерес от извършената промяна. Ако такъв липсва, съветниците ще настояват кметът да отмени заповедта си.