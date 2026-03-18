Познати политици и спортни имена водят листите в Пловдив за вота на 19 април

На фона на приключилата регистрация за парламентарните избори на 19 април 2026 г., в 16 МИР – Пловдив-град се очертава конкуренция между утвърдени политически фигури и популярни лица от спорта.

Сред основните политически сили, участващи във вота, ГЕРБ-СДС отново издига като водач Бойко Борисов.

От коалицията Прогресивна България залагат на Владимир Николов, бивш капитан на националния отбор по волейбол.

Листата на Продължаваме промяната – Демократична България в града се води от партийния лидер на ПП Асен Василев.

От ДПС – Ново начало начело е Стефка Костадинова, олимпийска шампионка.

Възраждане отново издига Ангел Георгиев като водач за Пловдив.

При БСП – Обединена левица листата се оглавява от Татяна Дончева.

Сред останалите формации Има такъв народ излиза с водач Станислав Балабанов, а Алианс за права и свободи – с бившия общински съветник Яшар Асан.

В повечето листи се залага на познати политически фигури или на публично разпознаваеми личности от спорта.

Очаквайте подробности за 17 МИР.