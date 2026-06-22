Пожарната в Пловдив вече ще се отоплява и със слънце

След мащабно енергийно обновяване за над 1,5 млн. евро сградите на пожарната на ул. „Преслав“ и бул. „Кукленско шосе“ вече отговарят на изискванията за енергиен клас „А“



Пожарната в Пловдив вече ще произвежда част от необходимата си електроенергия сама. След две години ремонтни дейности и инвестиции за над 1,5 млн. евро базите на огнеборците на ул. „Преслав“ и бул. „Кукленско шосе“ са напълно обновени, оборудвани с фотоволтаични системи и приведени към най-високия енергиен стандарт за обществени сгради.

Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Пловдив приключи успешно два мащабни проекта за енергийно обновяване на своя сграден фонд. Инвестициите са реализирани по Националния план за възстановяване и устойчивост и обхващат базите на пожарната на ул. „Преслав“ №33 и бул. „Кукленско шосе“ №5.

Общата стойност на двата проекта надхвърля 1,57 млн. евро, като по-голямата част от средствата са осигурени чрез безвъзмездно европейско финансиране.

Най-голямата инвестиция е насочена към сградите на Регионалната дирекция и Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ на ул. „Преслав“ №33. Проектът е на стойност над 1,06 млн. евро, от които повече от 1,05 млн. евро са предоставени от Европейския съюз.

Паралелно с това е обновена и сградата на Втора районна служба на бул. „Кукленско шосе“, където инвестицията възлиза на над 508 хил. евро.

Дейностите са реализирани в периода от май 2024 г. до юни 2026 г. по процедурата за устойчиво енергийно обновяване на публичния сграден фонд.

В рамките на проектите са изпълнени цялостни мерки за повишаване на енергийната ефективност. Сред тях са поставяне на нови топлоизолационни системи по фасадите, топлоизолиране на покривни и подови конструкции, подмяна на дограма и врати, изграждане на модерни отоплителни и охладителни системи, внедряване на LED осветление и изграждане на фотоволтаични инсталации за собствено производство на електроенергия.

След приключването на ремонтите сградите вече покриват изискванията за енергиен клас „А“. Според разчетите това ще доведе до значително намаляване на разходите за енергия, по-ниски въглеродни емисии и по-добри условия на труд за служителите на пожарната.

От РДПБЗН – Пловдив посочват, че реализираните мерки ще допринесат и за удължаване живота на сградите, оптимизиране на разходите за поддръжка и по-ефективно използване на публичните ресурси.

Официалното откриване на обновените сгради на ул. „Преслав“ е насрочено за утре, 23 юни, като на събитието се очаква да присъстват министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов.