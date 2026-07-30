Пожарната: Следващите две седмици носят почти екстремен риск от пожари

Ст. комисар Васил Димов предупреди за високи температури и призова за повишено внимание.

Само през юли огнеборците в Пловдивско са гасили 340 пожара

Следващите две седмици се очакват високи температури и почти екстремен индекс за риск от пожари според прогнозните данни на Европейската комисия. За това предупреди директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив старши комисар Васил Димов по време на съвместен брифинг с представители на Регионалната дирекция по горите – Пловдив и Южноцентралното държавно предприятие.

„Следващите две седмици ще са с високи температури и почти екстремален индекс с риск от пожари по индекса на Европейската комисия“, заяви ст. комисар Димов.

По думите му от началото на годината на територията на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив са възникнали общо 1550 пожара, като пет от тях са били в горски територии.

Само през юли огнеборците са реагирали на 340 пожара, което представлява спад от близо 30 процента спрямо предходния сравним период.

От Регионалната дирекция по горите допълниха, че около 90% от горските пожари са причинени от човешка небрежност, което прави превенцията и отговорното поведение на гражданите ключови за ограничаването на риска.

Съвместният брифинг на трите институции се проведе в местността „Чекерица“ край село Стряма и бе посветен на готовността за реакция през пожароопасния сезон, координацията между институциите, извършваните проверки и мерките за предотвратяване на горски пожари.

Очаквайте подробности.