Пожарът край Песнопой е овладян, остават тлеещи огнища

Пожарната допуска умишлен палеж заради множеството огнища. 11 постройки са засегнати

Пожарът във вилна зона „Отдих“ край хисарските села Песнопой и Михилци е овладян, но отделни огнища все още тлеят. Четири екипа на пожарната и екип на Държавното горско стопанство – Хисаря останаха на място през нощта, а по периметъра на зоната огънят е потушен. Нощта е преминала спокойно, съобщи директорът на РДПБЗН – Пловдив старши комисар Васил Димов.

Пожарът е засегнал около 2000 декара. При обход с дрон са установени 11 изгорели постройки, като по-голямата част са ламаринени и метални конструкции. Засегнати са три вили, а за една от тях е потвърдено, че е била обитаема. Предстои да бъде уточнено кои от останалите постройки са вили и кои са помощни или спомагателни.

Пожарната проверява версия за умишлен палеж

Причината за пожара все още не е установена.

По думите на старши комисар Васил Димов обаче има сериозни съмнения, че огънят може да е предизвикан умишлено.

Съмненията са свързани с начина, по който са възниквали огнищата. Още на 22 септември между 2:00 и 4:30 часа пожарникарите са гасили последователно отделни огнища на различни места. На следващия ден са се появили нови огнища, които не са имали обща граница с предишните.

Според Димов между последното ликвидирано огнище от предходния период и новите огнища е имало повече от осем часа. Това е причината пожарната да допуска версия за умишлени действия. Към момента обаче това остава работна версия и не е установена причина за пожара.

снимка: стопкадър Nova tv

Хеликоптери „Кугър“ се включиха в гасенето

В гасенето на пожара край Михилци снощи се включиха и два хеликоптера „Кугър“ от 24-та авиационна база – Крумово. Екипажите на Военновъздушните сили извършваха гасене от въздуха в помощ на екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

снимка: Информационен център на МО – ArmymediaBg

Военнослужещите бяха изпратени заради усложнената обстановка и силния вятър в района, съобщиха от Министерството на отбраната.

40 души бяха евакуирани

Заради бързото разрастване на огъня вчера областният управител Георги Янев задейства системата BG-ALERT и беше разпоредена незабавна евакуация на вилна зона „Отдих“. Вчера от зоната бяха изведени около 40 души.

Община Хисаря обяви частично бедствено положение за землището на село Михилци и вилна зона „Отдих“.

Част от евакуираните са били настанени в хотел в Хисаря, а други са отишли при свои близки. По данни на кмета на Хисаря Ива Вълчева около 15 души са били настанени в хотел. За хората, за които вилите са единствено жилище, е организирано настаняване и изхранване.

БЧК – Пловдив ще осигури вода, храна и завивки за засегнатите.

Кога хората ще могат да се върнат

На терен остават пожарникари и служители на горското стопанство, които следят за възобновяване на огъня. В сутрешните часове все още е имало тлеене на отделни места. По информация на пожарната периметърът на вилната зона е обезопасен, а днес се очаква да бъде разрешено на хората да се върнат в имотите си, ако обстановката позволява.

В сряда в гасенето се включиха 16 екипа на пожарната, тежка техника, доброволци и два хеликоптера на Министерството на отбраната. Теренът е труднодостъпен, а силният вятър допълнително е усложнил работата на огнеборците.

Областната администрация вчера призова хората в района да спазват указанията на пожарната и МВР и да не възпрепятстват достъпа на противопожарната техника.

снимка на корицата: стопкадър Nova tv