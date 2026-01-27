Последни дни с левове и опашки пред банките в Пловдив

Хората чакат с часове за обмяна и обслужване

Снимки на дълги опашки пред банкови клонове в Пловдив от ранни зори заливат социалните мрежи в навечерието на края на плащанията в левове. В последните дни на януари натискът върху банките рязко нарасна заради масовата обмяна на пари в евро, задължителното обновяване на клиентски данни и намаления брой работещи офиси.

Гишетата са подложени на сериозно натоварване, а за много пловдивчани чакането се измерва не в минути, а в часове.

Сред основните причини са масовите посещения за обмяна на левове в евро и актуализацията на банковите системи, както и задължителното присъствено обновяване на клиентски данни заради по-строгите мерки срещу изпирането на пари. Допълнително напрежение създава и фактът, че много банки закриха част от офисите си, което пренасочва потока от клиенти към по-малък брой клонове.

Уикендът се очертава като решаващ, тъй като

31 януари е последният ден, в който левовете ще се приемат в търговската мрежа.