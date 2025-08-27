Поредно блато в Пловдив

Още едно блато се е образувало в града под тепетата на място с постоянен теч. За това сигнализира пловдивчанка, която подчертава, че водата тук тече от поне две години, а проблемът е неглижиран от ВиК.

Течът се намира на ул. „Такия“ 72 – недалеч от Факултета по дентална медицина. Вече се е образувало малко блато. На подадените сигнали от ВиК са отговорили, че не могат да посочат срок, в който ще се занимаят с проблема.

„На фона на безводието, пред които сме изправени, липсата на реакция е престъпна небрежност“, коментира гражданката.

А ние припомняме, че по подобен начин вода бе оставена да извира с години и в самия център на града – в подножието на Стария град. В Пловдив към момента няма проблем с недостиг на вода, няма режим, но предвид ставащото в други населени места из държавата, подобно разхищение действително изглежда престъпно.

