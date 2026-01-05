За възможна нередност при продажбата и събирането на билети в градския транспорт на Пловдив сигнализира гражданин. Става въпрос за случай от понеделник, 5 януари, около 16:20 ч., при пътуване с автобус по линия №18.

По данни от подадения сигнал, инцидентът е станал на спирка „Ул. Победа 2 – Запад“, когато пътникът е закупил билет директно от водача на автобуса с регистрационен номер РВ9576СА. След покупката шофьорът го помолил при слизане да изхвърли билета в специално поставена малка кутия, разположена до една от вратите на превозното средство.

„Тази практика поражда у мен сериозно безпокойство. Моето предположение и основна тревога е, че събраните по този начин билети биха могли впоследствие да бъдат повторно използвани или препродавани като „нови“, което би представлявало корупционна практика. Подобни действия, ако се извършват, нанасят щети на интересите на Община Пловдив, на общинското предприятие и на всички данъкоплатци, както и подкопават доверието в обществения транспорт“, коментира пловдвичанинът.

В сигнала си той подчертава, че не се отправят директни обвинения срещу конкретно лице, а настоява за проверка от компетентните институции с цел изясняване на ситуацията и гарантиране на прозрачност в системата на обществения транспорт.

Има ли билетна “мафия” в градския транспорт

Припомняме, че това не е първият сигнал, свързан с препродаването на билетчета в градския транспорт. През лятото в редакцията на Под тепето дойде информация за интересна схема с билетите, които биват събирани на много от централните спирки в града от младежи. Според гражданите тези билети пак се озовават при шофьорите и биват препродавани на пловдивчани.