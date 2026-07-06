Полиция и жандармерия влязоха в ромската махала на Асеновград след нощно меле

Масирана акция се провежда след сбиване между две фамилии, директорът на пловдивската полиция е на място

Засилено полицейско присъствие има тази сутрин в ромската махала на Асеновград след сигнал за масово сбиване между представители на две фамилии.

Сигналът е подаден на телефон 112 около 00:50 часа през нощта. По първоначална информация е възникнал конфликт между две фамилии, който е прераснал във физическа саморазправа.

В района се провежда специализирана полицейска операция с участието на екипи на ОДМВР – Пловдив и Зоналното жандармерийско управление. На място е и директорът на областната дирекция старши комисар Васил Костадинов, който ръководи действията на терен.

От полицията съобщават, че към момента обстановката е спокойна и няма данни за ескалация на напрежението.

По случая е образувано досъдебно производство, а причините за конфликта и обстоятелствата около него се изясняват.

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