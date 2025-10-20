Полицейска блокада в Община Пловдив

Сградата на Община Пловдив е под полицейска блокада. Униформени на входа не допускат граждани да влизат в сградата на администрацията. Два буса на Жандармерията са паркирани отстрани на сградата на пл. „Стефан Стамболов“ 1.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров (ГЕРБ) е пристигнал в сградата, като е коментирал, че не е запознат с причините за действията на разследващите.

По информация на БНТ поемни лица и следователи преглеждат документи в сградата. От сградата на общината малко след 9 е излязъл заместник-кметът по строителството инж. Хакъ Сакъбов, придружен от униформен служител и поемни лица. Всички заедно са се насочили към бившия Партиен дом, където също се помещава част от администрацията.

От Областната дирекция на МВР в Пловдив заявиха, че нямат информация за провеждането на акцията.

От Общината уточниха, че се извършва проверка на документи, но без да посочват подробности за нейния характер и обхват.

