„Летящи катаджии“ ловят нарушители в Пловдив

Полицията пуска дронове по пловдивските улици и булеварди

Иновативни начини за контрол на движението по улици и булеварди в града вече използва пловдивската полиция. На изнесен брифинг на бул. „Васил Априлов“ в близост до моста на УХТ директорът на ОД на МВР старши комисар Васил Костадинов и екипи на Пътна полиция демонстрираха част от новите средства, с които органите на реда ще констатират и ловят нарушители на Закона за движението по пътищата.

Вече в действие са няколко дрона, които от въздуха следят трафика по възлови точки из градската пътна мрежа и, разбира се, ще констатират различни видове нарушения, за да може впоследствие извършителите им да бъдат санкционирани. Очите на „летящите полицаи“ ще заснемат преминавания на червено, неизползване на задължителен за водачите колан, използване на мобилен телефон по време на шофиране и пр.

Друга иновация, която вече се използва от органите на реда, е пускането на небрандирани цивилни полицейски автомобили, които ще отбиват в движение арогантни шофьори и такива, извършили нарушения, застрашаващи другите участници в движението. Специализираните возила ще изпреварват набелязаните водачи, а на задните им стъкла ще се появява надпис „Спри! Отбий! Полиция“. Осем такива автомобила ще действат на територията на ОД на МВР в цялата област, като ефектът от тяхната работа вече е осезаем.

Новината, която Васил Костадинов съобщи със специално внимание, е тази, че до 1 август на територията на града ще заработи така очакваната лаборатория за клинични тестове за употреба на наркотични вещества. Тя ще вади резултати от спрените и дали положителни проби шофьори в рамките на 2-3 дни.

Докато вървя брифингът на полицията и органите на реда демонстрираха новите стандарти на работа, се случи и ПТП на западното платно на бул. „Васил Априлов“, което полицаите се наложи да обработят скоростно и в движение.

Очаквайте подробности.