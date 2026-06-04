Подновена е санитарната сеч по бул. „Марица – север“, като работата се извършва в участъка около Млечната кухня, детска градина и зоната с открити фитнес уреди

Дейностите по масовата сеч на тополи по северния бряг на река Марица са подновени от тази седмица, видя репортер на „Под тепето“ на място.

На терен работят около 10 работници, като се използва тежка техника – камиони, багери и моторни резачки. На място се наблюдава извозване на отсечени дървета, сред които освен тополи има и брези и други видове, показват заснетите кадри.

Сегашната акция е продължение на дългогодишния процес по премахване на болни и опасни дървета по поречието на Марица, напомнят от администрацията на района. Още през миналата година от ОП „Градини и паркове“ потвърдиха, че са издадени заповеди за премахване на общо 68 болни и изсъхнали дървета в участъка между моста на бул. „Руски“ и Пешеходния мост.

Дейностите по северния бряг идват след по-ранни етапи на санитарни сечи, които бяха временно прекъсвани и подновявани през годините, включително след първоначалните премахвания в района на Герджика.

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Решението за премахването на дърветата не е взето еднократно след последните инциденти. Още през 2025 г., при подготовката на проекта за реконструкция на бул. „Марица – север“, са извършени две независими експертизи на крайречната растителност – административна от район „Северен“ и ОП „Градини и паркове“, както и експертна оценка на ландшафтни архитекти. И двете становища са категорични, че тополите по северния бряг са силно остарели за градска среда. Според експертите дърветата са на над 60 години при пределна възраст за този вид от около 40 години, което ги прави рискови за гражданите. В докладите е препоръчано поетапното им премахване и подмяната им с по-устойчиви дървесни видове, адаптирани към градските условия, летните горещини и засушаването.

Темата за тополите по Марица разделя общественото мнение вече близо десетилетие. Между лятото на 2017 г. и началото на 2019 г. поетапно бяха премахнати всички тополи по южния бряг на реката. Тогава общината аргументира действията си със същите мотиви – остаряла растителност, опасност от падане на клони и необходимост от обновяване на зелената система.

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Сечта предизвика сериозно обществено недоволство, а дни след масовото премахване на дърветата граждани сигнализираха, че обещаното ново залесяване все още не е започнало. Впоследствие южният бряг беше озеленен с нови дървесни видове, а сега аналогичен процес очевидно навлиза в решителна фаза и по северния бряг на Марица.