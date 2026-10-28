Подменят шумни шахти при пробива под Централна гара след сигнали на граждани

Костадин Димитров инспектира строителството заедно с кмета на район „Южен“ Атанас Кунчев – ВИДЕО

Шахти от страната на бул. „Васил Априлов“ при транспортния пробив под Централна гара ще бъдат подменени след сигнали на граждани, че предизвикват шум. Това съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров след инспекция на строителните дейности заедно с кмета на район „Южен“ Атанас Кунчев.

По информация на градоначалника изпълнителят е поел ангажимент за подмяната на шахтите. Димитров посочва, че строителството на пробива с дължина над 800 метра напредва.

Проектът за транспортното съоръжение е на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), а пътните развръзки от южната страна се изграждат от Община Пловдив.

Инж. Николай Иванов от фирмата изпълнител съобщи пред Радио Пловдив, че към момента всички конструктивни елементи на обекта са готови на 90%. Остава да се доизгради подлезът и последните детайли около помпеното съоръжение.

„Работи се по архитектурните системи – мазилки, облицовки, подготовка за боядисване и др. Монтират се системите за управление в тунела – вентилация, видеонаблюдение, осветление, аварийни комуникации и др. Почти готова е и хидроизолацията на съоръжението“, коментира инженерът.

Пробивът върви към финала, развръзките остават ключови

Строителството на пробива под Централна гара е част от модернизацията на железопътен възел Пловдив. Тунелът под железопътните линии е с дължина около 580 метра, а заедно с подходите от двете страни трасето достига близо 800 метра.

В края на октомври от „Трейс Груп Холд“, изпълнител на проекта по договор с НКЖИ, съобщиха пред други медии, че в подземното съоръжение продължават довършителните работи. Сред тях са мазилки, настилки и свързващи водопроводи, след което предстои асфалтиране.

Очакването е обектът да бъде завършен до края на 2026 г.

През юли беше съобщено, че работата е съсредоточена в тунела и от южната страна на съоръжението.

Самото изграждане на тунела обаче е само част от транспортната промяна. За да се осигури пълноценното му свързване с уличната мрежа на града, трябва да бъдат реализирани и пътните развръзки в район „Южен“.

В публикацията си от ноември 2025 г. „Под тепето“ проследи предвидените етапи на южните връзки, включително комуникацията с бул. „Македония“ и ул. „Димитър Талев“. Повече за проекта и оставащите дейности може да прочетете в материала „Ето как ще изглежда пробивът под Централна гара – Пловдив“.

През април медията писа и за сигнал на читател за пропадане на източното локално платно на бул. „Васил Априлов“ преди пускането му в движение. Вижте публикацията тук.

Сега към довършителните дейности се добавя и отстраняването на проблема с шумните шахти. Не е посочен конкретен срок за подмяната им.