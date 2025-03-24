Подлез Археологически става център на култура и изкуство

Идеята е разписана от ОФ „Пловдив 2019“ с инвестиция от 250 хиляди лева за две години

Предложението на кмета Костадин Димитров за отдаването на подлеза под наем ще се гледа от съветниците на сесията в четвъртък

Подлезът на Понеделник пазара, който официално е наречен „Археологически”, да се превърне в Център за култура и публично изкуство и да бъде отдаден под наем. Това предложение, с вносител кмета Костадин Димитров, ще обсъдят общинските съветници на Пловдив на предстоящата този четвъртък сесия.

Припомняме, че през лятото на 2023-а година Започна освобождаването на Археологическия подлез от концесионера – Вижте в какво състояние остави Жорж Трак антична сграда Ейрене.

След като общината отново влезе във владение на съоръжението, мозайките в късноантичната къща Ерини бяха предоставени за стопанисване на екипа на Общински институт „Старинен Пловдив“, начело с доц. Елена Кантарева и след обновяване бе с широко отворени врати за посетители. В един от епизодите на видеопдкаста ни „В Капана“ на Под тепето преди година ви показахме Как е изглеждал домът на знатен гражданин на Филипопол.

Припомняме още, че само преди няколко месеца след публикацията на Под тепето и заформилата се обществена дискусия покрай нея градската власт преосмисли идеята си просто да отдаде освободените от Жорж Трак помещения за търговски цели, което криеше риска подлеза да не се развие, а да остане център за продажба на евтин трикотаж. За щастие Община Пловдив се отказа от първоначалните си намерения да тръгне по лесния път и тръгна по трудния- да работи за нова визия и функционалност, която да направи цялото пешеходно съоръжение с римска улица и ценна археология част от културно-туристическата карта на града.

Идеята за създаването на Център за култура и публично изкуство в подлеза е разписана от Общинска фондация „Пловдив 2019“ и предвижда инвестиция от 250 хиляди лева в две бюджетни години. Първите 100 хиляди ще бъдат вложени в реновиране, облагородяване и адаптиране на подземното съоръжение за културна дейност.

Предвижда се в западната му част да има открита сцена за прожекции, концерти, спектакли, лекции, фестивали. Ще има още музикално радио студио и Информационен център за дизайнерски сувенири за Пловдив.

Подлезът разполага с девет самостоятелни обекта, които ще се предлагат под наем на търг за срок от 5 години. Обявеният в книжата за обсъждане наем е в размер на 348 379 лв. Депозитът за участие е 5 000 лева. Наемателят ще е задължен да инвестира сума в размера на наема, като спази изискванията в концепцията – помещенията да отговарят на предназначението – център за култура и публично изкуство.

Припомняме, че към днешна дата подлезът не е в цветущо състояние, повечето от помещенията, за които става дума са изоставени от години. Естакадата за инвалидни и детски колички се използва за градска тоалетна, а има и проблем с отводняването и при силен дъжд долу се събира вода.

Снимки: архив Под тепето