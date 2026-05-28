Подготвят концесия за стадион „Христо Ботев“

Ситуацията със стадион „Христо Ботев“ остава непроменена, като жълто-черният футболен клуб ще продължи да ползва съоръжението по досегашния начин. Днешната напрегната сесия на Общинския съвет в крайна сметка не доведе до промяна в отношенията между Общината и ПФК Ботев, а тимът ще продължи да стопанисва стадиона по действащото споразумение – с право да използва цялата спортна и търговска база на „Колежа“.

След объркан дебат, преработки на предложението и контрапредложение от страна на „Браво, Пловдив“, нито една от идеите не събра необходимата подкрепа и поне засега всичко остава без промяна.

В рамките на дискусията в пленарната зала единственото сигурно решение бе, че Общината ще сключи концесионен договор с „Ботев“ веднага след приключване на цялата процедура и окончателното завършване на стадиона с етап 2. Зад тази позиция се обединиха администрацията, ръководството на клуба, феновете и всички политически групи в Общинския съвет.

Първоначалното предложение на кмета – спортната и търговската част да бъдат разделени, а Общината да започне да събира наеми от скайбоксовете, търговските площи и паркинга – впоследствие бе променено. Вчера кметът е преработил предложението, за да го внесе в последния момент в новия му вариант- целият стадион да бъде отдаден под наем на клуба срещу 6000 евро месечно. И това предложение обаче не бе прието.

Не получи подкрепа и контрапредложението на Яна Димитрова от „Браво, Пловдив“, според което спортната и търговската част да бъдат отделени, а Общината да открие процедура по отдаване под наем за магазините, заведенията, както и да печели от паркинга.

Напрежението в залата бе високо от сутринта, тъй като в общински съвет дойдоха фенове на Ботев, които, представителите на Сдружението и на ръководството на клуба, воглаве с Илиян Филипов. От името на жълто-черната общност и от името на ПФК „Ботев“ се изказа председателя на Сдружението Петър Петров. Той повтори акценти от декларацията, с която по-рано от Ботев излязоха, и подчерта, че трябва да се върви към концесия на цялото съоръжение, а не то да бъде разделено на спортна и търговска част.

„Решението е да направим всичко възможно общината да даде възможност на клуба да работи пълноценно. Концесията трябва да започне колкото се може по-скоро, но както знаем, процедурата е дълга“, каза кметът Костадин Димитров. Предложението му бе Колежа да се включи в плана за концесиите и да се върви към тази процедура, като дотогава клубът да плаща наем от 6 хиляди евро без ДДС за целия стадион.

Съветниците изненада Яна Димитрова от групата на Браво Пловдив, която излезе с алтернативно предложение- съоръжението да се отдели на спортна и търговска част, като втората да се отдава под наем до сключването на договора за концесия. Чуха се много коментари в посока, че няма как частите да бъдат разделени, тъй като без паркинг например стадионът не може да вземе лиценз от БФС.

Предложението на Димитрова бе гласувано и подкрепено от 24 съветника от разнородни групи в местния парламент, но не събра нужните 26 гласа, за да бъде прието. Същото се случи и с предложението на кмета в гласуването веднага след това- 16 го подкрепиха, 1 бе против, а 17 се въздържаха.

Така споразумението между общината и ПФК „Ботев“ остава в сегашния си вид, до сключване на договор за концесия.