Почина мъж, ударен от паднал клон край Марица

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 11:04ч, неделя, 24 август, 2025
5 326 Преди по-малко от минута
река марица снимка станимир петков

78-годишен мъж, ударен от паднал клон край река Марица в близост до Пешеходния мост, е починал в пловдивска болница. Това съобщиха от районната администрация на „Северен“.

Инцидентът е станал, докато той е седял на пейка в зелената зона край Марица-север между Пешеходния мост и Герджика. Клонът се е отчупил и е паднал върху него.

„Изказваме искрени съболезнования на неговите близки в този тежък момент. По данни на район „Северен” за конкретното дърво не са постъпвали сигнали. Екипи от кметството започват незабавна проверка и пълен оглед на дърветата в района. Призоваваме гражданите да подават сигнали за съмнителни или опасни дървета в районните администрации“, съобщиха от администрацията.

  3. Идея: Някой да отиде и да подаде сигнал, включваш всички дървета на територията на града. После дрисните не могат да кажат, че няма подаден сигнал, като пак не си свършат работата. А този човек, кой ще го лежи сега или пак никой не е виновен?

  5. Като чакат на сигнали, защо сега ще правят пълен оглед? Ако го правеха периодично, можеше и по-навреме да открият този клон и да предотвратят нещастието.

