Почина мъж, ударен от паднал клон край Марица

78-годишен мъж, ударен от паднал клон край река Марица в близост до Пешеходния мост, е починал в пловдивска болница. Това съобщиха от районната администрация на „Северен“.
Инцидентът е станал, докато той е седял на пейка в зелената зона край Марица-север между Пешеходния мост и Герджика. Клонът се е отчупил и е паднал върху него.
„Изказваме искрени съболезнования на неговите близки в този тежък момент. По данни на район „Северен” за конкретното дърво не са постъпвали сигнали. Екипи от кметството започват незабавна проверка и пълен оглед на дърветата в района. Призоваваме гражданите да подават сигнали за съмнителни или опасни дървета в районните администрации“, съобщиха от администрацията.
5 коментари
Нещо за екозащитниците дето реват за за всеки отрязан клон?
Оставка.
Идея: Някой да отиде и да подаде сигнал, включваш всички дървета на територията на града. После дрисните не могат да кажат, че няма подаден сигнал, като пак не си свършат работата. А този човек, кой ще го лежи сега или пак никой не е виновен?
Боклуци долни, чакате някой да умре,и тогава се задайства всичко. Няма такава държава смотана!!!
Като чакат на сигнали, защо сега ще правят пълен оглед? Ако го правеха периодично, можеше и по-навреме да открият този клон и да предотвратят нещастието.