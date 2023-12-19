Председателят на Общински съвет Атанас Узунов връчи отличието „Почетен знак на град Пловдив“ на европейската шампионка по шахмат за жени отборно Виктория Радева. Високото отличие бе връчено по време на последното заседание на общински съвет за 2023 година. Шахматната шампионка получи и букети от председателя Узунов и кмета на града Костадин Димитров.

„Разрешете ми от името на целия Общински съвет да пожелая на госпожица Радева през следващата година да стане световна шампионка по шахмат както индивидуално, така и отборно“, заяви председателят Узунов при връчването на почетното отличие.

„Благодарна съм и развълнувана да получа почетното отличие на град Пловдив. За мен е чест и гордост да съм част от този прекрасен град. Тук съм родена, тук живея през целия си живот и го нося в сърцето си. Искам да ви насърча и да ви кажа, че както ние момичетата в националния отбор се обединихме и направихме най-доброто, така и вие да се обедините и да продължавате да правите най-доброто за нашия град, да загърбите различията си. Ние всички живеем в този прекрасен град, всички го обичаме и ви пожелавам занапред да развивате Пловдив“, заяви Радева в своето слово в залата.

Припомняме, че решение №320 от 2023-та година бе гласувано в началото на декември тази година. То бе по предложение на председателя на Общински съвет Атанас Узунов и всички членове на постоянната комисия „Младежки дейности и спорт“ – Ерол Садъков, Георги Титюков, Александър Ракшиев, Гошо Къчков, Димитър Арнаудов, Стефан Шилев, Йоно Чепилски, Минка Сърнешка, Симеон Петров. Сред мотивите Радева да бъде отличена са и цялостният й принос и заслуги в областта на спорта, допринесли за международния престиж на град Пловдив. Тя е няколкократен шампион на България при момичета и девойки. Трикратен шампион на България за жени. Има редица призови класирания и титли и на европейски и световни първенства още като ученичка.