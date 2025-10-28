По съкратената процедура ще се гледа делото срещу бившата шефка на Басейнова дирекция Цветелина Кънева

По съкратената процедура ще се гледа делото срещу бившия директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив Цветелина Кънева. Това стана ясно днес на разпоредителното заседание в Окръжния съд.

Съдът прие искането на защитата процесът да протече по реда на процесуална икономия – с разпит на 13 свидетели и един експерт, вместо на първоначално посочените 97 души. Така делото беше насрочено за 15 декември.

Кънева е обвинена в длъжностно престъпление и безстопанственост. Според прокуратурата тя не е осъществила контрол върху два тръбни кладенеца на територията на бившия Захарен комбинат в Пловдив и не е издала заповед за тяхното ликвидиране – Милиони кубици вода е изчерпал незаконно Захарният комбинат. От това са последвали щети за дирекцията в размер на близо 13 700 лева.

Делото срещу нея е част от по-мащабното разследване, по което Кънева беше задържана през февруари 2020 година по обвинения за участие в организирана престъпна група, създадена с цел получаване на подкупи, извършване на длъжностни престъпления и търговия с влияние. Заедно с нея тогава бяха арестувани юрисконсултът на дирекцията и общинският съветник от община Марица Георги Какалов.

Арестите бяха извършени при мащабна акция на Специализираната прокуратура, КПКОНПИ, ОДМВР–Пловдив и СДВР, в резултат на която бяха разкрити случаи на прикриване на нарушения и спиране на проверки, започнати от служители на дирекцията.

Според държавното обвинение престъпленията са извършвани в периода декември 2018 – март 2020 г.

След първоначалното й задържане Кънева остана за постоянно в ареста, но през юли същата година Апелативният специализиран наказателен съд промени мярката й в домашен арест.

Процесът, който предстои, е едно от последните дела, останали след закриването на Специализирания наказателен съд, и ще бъде наблюдаван с интерес, тъй като поставя под въпрос практиките и контрола в една от ключовите институции, отговарящи за управлението на водните ресурси в страната.