По-рехав и разединен протест в Пловдив
Значително по-малко хора спрямо предните два големи протеста се събраха на площад „Съединение“ тази вечер. Събирането е във връзка с опита на правителството в оставка и партиите, които го подкрепят в парламента – ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и ДПС на Делян Пеевски, да внесе отново Бюджет 2026 в оригиналната му форма, която предизвика най-масовите протести в последните десетилетия у нас.
Предложението бе внесено вчера, но бе оттеглено само 10 минути по-късно след заявката за нови протести от ПП-ДБ. Така днешният протест не събра толкова много хора и се усеща значително по-слаба енергия, сравнено с тези преди седмица и преди две седмици.
Отново бе направен опит за разединение в протеста от групичка протестиращи срещу еврото. Един протестиращ се яви и с руско знаме сред море от български и европейски флагове. Това предизвика словесни сблъсъци, като организаторите първоначално се опитаха да изгонят анти-европейски насочените протестиращи, които обаче заявиха, че също са българи имат право да са тук. В крайна сметка те останаха, но бяха освирквани и основната група скандираше против тях.
На Ганя бързо му минава яда,, обича да пръдне, да забърше мустак и да легне в дрямка, пак.
И те били българи, ама под руското знаме. Утрепани предатели русороби.
на тебе ти плаща Митрофанова, копейкаджия пропаднал.
По радиото признаха, че на протестърите се плаща от държавната СУБСИДИЯ на ПП-ДБ. Субсидиите за Партиите се изплащат от Общия Бюджет на държавата – т.е. – от НАШИТЕ ДАНЪЦИ! ДО КОГА ЦЕЛИЯ НАРОД ЩЕ ХРАНИ И ПЛАЩА ЗА ТЕЗИ АНТИ–НАРОДНИ ПАРТИИ? Елитите им станаха мултимилионери от НАШИТЕ ДАНЪЦИ! ОСВЕН другото крадене от държавата!