По 21 се състезават за 11 депутатски стола в областта

Според регистрираните кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 17-а РИК, 234 души ще се борят пред електората за мандат на доверие и място в следващото Народно събрание.

17-ти многомандатен избирателен район обхваща област Пловдив (без територията община Пловдив) и от него ще бъдат избрани общо 11 депутата. Това означава, че 21,27 (27) човека са в надпреварата за един депутатски стол.

Пълни листи от по 24 номинирани имат само 4 партии и коалиции. Това са ГЕРБ-СДС, Продължаваме промяната – Демократична България, Има такъв народ и Неутрална България. Традиционно силната в областта Столетница за тези избори регистрира листа от 10 канoидатr в МИР 17. С по едно име в листа се явяват две формации – Социалистическа партия „Български път“ и БНО.

Ето пълния списък на кандидат-депутатските листи на партиите и коалициите за изборите на 2 април 2023 г. в 17-и МИР Пловдив-област.

ГЕРБ – СДС

1. Вежди Летиф Рашидов

2. Иван Йовков Червенков

3. Йордан Стоянов Кръстанов

4. Младен Николов Шишков

5. Данка Евстатиева Зидарова-Люртова

6. Запрян Василев Янков

7. Иван Тосков Вангелов

8. Сузана Северинова Алекова

9. Мариан Цвятков Бакалов

10. Георги Илиев Тричков

11. Екатерина Андреева Тошкова

12. Петър Димитров Матрев

13. Диана Детелинова Атанасова

14. Иван Николов Петков

15. Петър Георгиев Стаменов

16. Йордан Атанасов Куцев

17. Нели Маринова Минчева

18. Петя Борисова Стайкова

19. Генчо Добрев Кинаров

20. Николай Иванов Кънев

21. Елена Руменова Неделева

22. Румяна Димитрова Апостолова

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1. Росен Добрев Костурков

2. Катя Максимова Панева

3. Стою Теодоров Стоев

4. Венцислава Милчова Любенова

5. Явор Альошев Руженов

6. Нина Маркова Севова

7. Константин Атанасов Костадинов

8. Али Хюсеин Мехмедкяйе

9. Атанас Николов Костадинов

10. Райна Костадинова Кръстева

11. Никола Димитров Бояджиев

12. Петър Георгиев Панайотов

13. Борислав Петров Матеев

14. Таня Ганчева Петкова

15. Георги Димитров Пилев

16. Мануела Димитрова Герджикова

17. Веселина Стефанова Александрова

18. Даниел Стефанов Начев

19. Мартин Михайлов Заимов

20. Владимир Бонов Славенски

21. Стефан Филчев Шопов

22. Делчо Лазаров Камарски

ДПС

1. Рамадан Байрам Аталай

2. Хюсеин Айдънов Караджов

3. Ердуан Сали Мехмед

4. Надя Стефанова Манолова

5. Селим Айнур Емин

6. Юсуф Бейтула Аптиш

7. Гюлен Рамаданов Гоганов

8. Айсин Ахмед Кюлджю

9. Тефика Рахим Реджебова

10. Бехие Орхан Узун

11. Илдърай Кязим Мустафа

12. Ердем Ерол Читали

13. Нуретин Айнур Тасим

14. Тугай Хасан Хасан

15. Бирджан Ерджан Алимолла

16. Рангел Христов Божков

ВЪЗРАЖДАНЕ

1. Стоян Николов Таслаков

2. Кръстьо Стоянов Врачев

3. Димитър Валентинов Гюрев

4. Мария Николаева Армазова

5. Чавдар Ангелов Земярски

6. Маргарита Димова Димова

7. Георги Янков Самаров

8. Тошо Георгиев Георгиев

9. Мариан Йорданов Тошков

10. Васил Стефанов Пейков

11. Йовко Сашов Димитров

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. Манол Трифонов Генов

2. Калин Танев Калапанков

3. Манол Василев Манолов

4. Георги Стоянов Маринчешки

5. Мария Петкова Мустакова

6. Иван Йосифов Яков

7. Георги Петров Киков

8. Симеон Рангелов Иванов

9. Стефан Самуилов Марушкин

10. Димитрия Атанасова Митренова

БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

1. Румен Маринов Йончев

2. Иван Пламенов Янев

3. Иван Георгиев Иванов

4. Донка Деянова Димитрова

5. Бялко Атанасов Бялков

6. Илия Стоянов Данчев

7. Росен Минчев Василев

8. Мюнюр Мюмюнов Моралиев

9. Георги Илиев Стаменов

10. Параскева Димитрова Миленкова

11. Тодор Юриев Стоянов

12. Александър Василев Чешмеджиев

13. Йорданка Хилендарова Змиярова

ИМА ТАКЪВ НАРОД

1. Станислав Светозаров Балабанов

2. Димитър Стоянов Гърдев

3. Лъчезар Иванов Бакърджиев

4. Васил Атанасов Петлешков

5. Радослав Ангелов Ангелов

6. Камелия Димитрова Христова

7. Лалка Георгиева Манолова

8. Минчо Николаев Тодоров

9. Емил Иванов Иванов

10. Йордан Василев Ангелов

11. Ангел Василев Стаменов

12. Благой Панчев Запрянов

13. Мария Иванова Минчева

14. Александър Петров Стоилов

15. Неделчо Иванов Чепаринов

16. Владимир Иванов Недялков

17. Златка Николаева Иванова

18. Георги Костадинов Червенков

19. Иван Веселинов Генов

20. Стоянка Атанасова Матанска

21. Мирослав Стоилов Кичуков

22. Георгица Сашова Киткова

ЛЕВИЦАТА

1. Владимир Маринов Маринов

2. Лидия Стойкова Стойкова-Чорбанова

3. Николай Кръстев Пусалски

4. Румен Минков Минков

5. Елена Илиева Апостолова

6. Иван Димитров Гюров

7. Весела Валентинова Кънчева

8. Иван Стоилов Пачеджиев

9. Мария Костадинова Паскалева

10. Лидия Василева Данчева

11. Мария Тодорова Манолова

12. Емил Маринов Константинов

13. Христо Тодоров Кисов

14. Петя Иванова Стоянова

15. Ива Александрова Иванова

16. Живко Тодоров Тодоров

17. Михаил Георгиев Димов

18. Ваня Любенова Симеонова

19. Мартин Леонидов Бурнарски

20. Георги Костадинов Илчев

НДСВ

1. Съби Давидов Събев

2. Михаил Веселинов Захариев

3. Мария Георгиева Джатова

4. Рупен Оханес Крикорян

5. Борис Иванов Лозанов

6. Димчо Димитров Мизинев

7. Нестор Гърдев Фортунов

8. Илия Георгиев Иванов

9. Милко Георгиев Хаджиев

10. Диана Златкова Димитрова

11. Антоанета Димитрова Ранчева

БНО

1. Вихрен Величков Илиев

КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД)

1. Костадин Николов Дамянов

2. Пенка Иванова Деведжиева

3. Веселина Железанова Узунова

4. Петко Иванов Вацев

5. Николай Георгиев Ганев

6. Атанас Любенов Чомаков

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“

1. Ангел Георгиев Димов

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

1. Георги Христов Бонев

2. Атанас Ангелов Петров

3. Георги Славчев Крънчев

4. Йордан Атанасов Петров

5. Галин Недялков Петров

6. Орлин Иванов Пандарев

7. Йохан Николаев Киров

8. Марина Боянова Веселинова

9. Кирил Костадинов Чинов

10. Живка Стойчева Стойчева

11. Анелия Христова Христова- Кирилова

ГЛАС НАРОДЕН

1. Стоян Сашов Кръстанов

2. Йордан Иванов Атанасов

3. Димитър Петров Харбалиев

4. Красимир Владимиров Куцаров

5. Драгомир Александров Стоянов

6. Сема Джевджет Куцарова

НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА

1. Атанас Георгиев Танев

2. Георги Иванов Киров

3. Костадин Николов Ненков

4. Николай Георгиев Стефанов

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

1. Милко Георгиев Карамилев

2. Милчо Тончев Асенов

3. Николай Василев Славов

4. Галя Иванова Атанасова

5. Петка Иванова Димитрова

6. Антония Иванова Черкезова

7. Тодор Георгиев Минев

8. Георги Димитров Зангаров

9. Недислав Димитров Бончев

10. Йорданка Радиева Колева

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

1. Елица Иванова Чакмакова

2. Димитър Минков Караганчев

3. Павлина Ичова Ичова

4. Диана Иванова Кишкилова

5. Кина Тодорова Колева

6. Павлин Методиев Иванов

7. Димо Петров Зайденов

8. Иван Димитров Власев

МИР

1. Спас Стоянов Абрашев

2. Атанас Иванов Стефанов

3. Калоян Стефанов Стефанов

4. Димитър Рангелов Митков

5. Николай Милчев Узунов

6. Боян Димитров Крумов

7. Георги Милчев Георгиев

8. Ивайло Цветанов Божанов

КП ВЪН ОТ ЕС И НАТО

1. Калоян Николаев Паскалев

2. Димитър Ангелов Икимов

3. Ванина Илиянова Савова

4. Галина Христова Христова

КП ЗАЕДНО

1. Владимир Димитров Николов

2. Христина Дечкова Хубинова

3. Стефан Евгениев Кисьов

4. Антония Цветанова Дукова

5. Тихомир Минчев Колев

6. Георги Бончев Балабански

7. Красимир Иванов Георгиев

КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

1. Димитър Атанасов Шивиков

2. Марко Христев Петров

3. Димитър Петков Керин

4. Антоанета Димитрова Тенева

5. Веселин Тодоров Божков

6. Митко Алипиев Шаламанов

7. Борис Атанасов Златарев

8. Петко Ангелов Петков

9. Иван Йосифов Череджийски

10. Иванка Господинова Хаджиева

11. Христо Методиев Иванов

12. Христо Иванов Иванов

13. Михаил Василев Михайлов

14. Димо Цанев Пулевски

15. Даниела Тонкова Кинова

16. Васил Петров Пачалиев

17. Славка Георгиева Диманова

18. Гошо Петров Дамянов

19. Василка Любенова Стоянова

20. Емануил Крумов Иванов

21. Димитър Александров Спасов.

Припомняме, че преди месец ЦИК направи ново разпределение по мандати и за предстоящия вот в 16 МИР-Пловдив град състезанието е за 12 места в Парламента – Официално: Пловдив с 12 депутата в следващия парламент.

Повече от 22-ма се състезават за едно депутатско място от Пловдив

506 кандидати за народни представители от 21 партии и коалиции от 16 и 17 МИР са регистрирани общо за участие в изборите за 49-тото Народно събрание на 2 април 2023 година.