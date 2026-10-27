Dealicious Coffee & Food в район „Южен“ спечели отличието за най-добро specialty coffee кафене в страната

Пловдивско кафене спечели отличието за най-добро specialty coffee заведение в България в European Coffee Trip Awards 2026. Победител е Dealicious Coffee & Food, което се намира на ул. „Асен Христофоров“ 1 в район „Южен“.

Наградите се определят чрез гласуване на общността на European Coffee Trip – европейска платформа, посветена на специализираното кафе и местата, които развиват културата около него. Вотът за изданието през 2026 г. се проведе през мобилното приложение на платформата.

Историята на Dealicious започва с по-малкия формат Dea, а днес заведението съчетава specialty coffee с кухня и меню за закуска и брънч. Предлага подбрани кафета от различни региони на света, включително Бразилия и Етиопия, наред със сандвичи, бейгъли, авокадо тостове и мекички.

Отличието поставя пловдивското заведение сред разпознаваемите имена на българската specialty coffee сцена. Любопитното е, че победителят се намира извън най-оживените туристически улици на центъра – доказателство, че интересните места за кафе не се ограничават до познатите градски маршрути.

Повече за историята на заведението, кафето и концепцията му разказва Lost in Plovdiv в материала си за най-доброто specialty coffee кафене в България за 2026 г..