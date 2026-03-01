Пловдивски училища въвеждат изучаване на китайски език

Новата възможност ще бъде достъпна от септември 2026 г. за учениците на Частно основно училище „Бъдеще“ и Частна езикова гимназия „Стоян Сариев“.

От септември 2026 г. в Образователен комплекс „Стоян Сариев“ в Пловдив ще бъде въведено изучаването на китайски език. Новата програма ще обхване учениците както от Частно основно училище „Бъдеще“, така и от Частна езикова гимназия „Стоян Сариев“, разбра Под тепето.

Инициативата е част от разширяването на езиковата подготовка в комплекса и цели да даде на възпитаниците допълнително конкурентно предимство и по-широки перспективи за реализация в глобална среда.

