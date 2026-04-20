РИК 17 – Пловдив област започна изборната нощ с хоро под съпровод на гайда и акордеон. Музикантите Димитър Чолаков и Роман Романов, които са част от екипа, създадоха настроение в началото на дългата нощ, която обаче продължи с редица организационни проблеми около изборните книжа и отварянето на чували.

До 8:30 часа тази сутрин са събрани шест комисии в пълне състав за отваряне на чували на секционни избирателни комисии от Карлово, Асеновград, село Христо Даново и Сопот. Причините са различни – част от изборните книжа са останали извън белия чувал след запечатването му, констатирана е увредена пломба, установени са липси или несъответствия в изборните книжа и материали, а в един от случаите е открит забравен мобилен телефон в чувала.

От РИК 17 отчитат избирателна активност към края на изборния ден в Пловдив област от 47,96%. Правото си на глас са упражнили 138 255 избиратели от общо 288 252 имащи право на вот. Гласуването се проведе в 546 секции.

От 17-те общини в 17-и многомандатен избирателен район най-висока е избирателната активност в община Лъки – 54,49%, а най-ниска в община Кричим – 39,97%.

При обработени 96,15% от протоколите „Прогресивна България“ получава 54,52% от гласовете в област Пловдив. На второ място е ГЕРБ–СДС с 11,68%, трета е коалицията ПП–ДБ със 7,44%, следвани от „Възраждане“ с 4,01% и БСП с 3,91%.

Без сериозни проблеми и с масово правилно попълнени протоколи премина изборната нощ в палата №3 на Пловдивския панаир, където се помещава РИК 17 – Пловдив област.

И на тези избори комисиите пристигаха по-късно, тъй като пътуват от съседни населени места, както и заради по-високата избирателна активност. Първите секционни комисии започнаха да пристигат около 22:30–23:00 часа, а малко след 6:00 часа сутринта си тръгнаха последните.