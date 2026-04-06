Пловдивска компания е №1 по печалба в хранителния сектор

Пловдивска фирма оглави класацията по печалба сред най-динамичните компании за храни и напитки в България

Сред ТОП 20 на национално ниво попадат две дружества от града под тепетата

Пловдив и регионът отново се утвърждават като важен център за хранително-вкусовата индустрия в България. Това показва новата класация на най-динамичните компании в сектора на храни и напитки от поредицата „Гепард“ на Капитал. Данните от изследването показват, че секторът като цяло бележи сериозен ръст. Средното увеличение на продажбите в топ 20 достига близо 54% през 2024 г., като всички компании в класацията работят на печалба.

Най-силното представяне от местния бизнес идва от Фитспо нутришън, която заема първо място по печалба сред всички 20 водещи дружества в класацията. През 2024 г. компанията отчита впечатляващ финансов резултат от 1.965 млн. евро, което я поставя начело по този показател в сектора.

Макар лидер по ръст на продажбите да е „Оливия“ със 133.74%, именно пловдивската „Фитспо нутришън“ се отличава като най-печеливш бизнес в сектора.

Друг представител на града – „Дани и Никол“, Пловдив – също попада сред най-печелившите компании в страната, което допълнително затвърждава позициите на Пловдив като ключов играч в индустрията.

Според анализа, тези резултати са пряко свързани с промяната в потребителските навици у нас. В периода 2020–2024 г.

Българите постепенно намаляват консумацията на тестени изделия и увеличават покупките на месо, риба, плодове и зеленчуци.

Това обяснява и силното присъствие на месопреработвателни компании в класацията.

Резултатите затвърждават тенденцията Пловдив да се развива не само като индустриален, но и като хранителен хъб, в който местни компании успяват да се конкурират успешно на национално ниво.