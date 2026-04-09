Community платформа показва градския транспорт в реално време дори без официални данни. Вижте демонстрацията в новия епизод на подкаста „В Капана“ на Под тепето

Пловдивчани контролират автобусите с едно приложение

Млад пловдивчанин създаде безплатно приложение за градския транспорт, което показва автобусите в реално време чрез информация от самите пътници. Проектът е независим от общината и разчита на доброволно споделяне на локация от хората в автобуса.

В новия епизод на видеоподкаста „В Капана“ на Под тепето разговаряме със създателя му Георги Костов и тестваме приложението директно от няколко спирки в центъра на Пловдив – без табели, без електронни табла и без яснота кога идва автобусът.

Георги е иновативен професионалист, съчетаващ експертиза в софтуерното инженерство и правото. Като старши софтуерен инженер в банковия сектор участва в разработването на високотехнологични мобилни решения и системи за киберсигурност. Преди това практикува като адвокат в областта на гражданското, търговското и административното право. Развива предприемачески проекти, насочени към дигитализацията на правните услуги. На предстоящите избори за НС на 19.04.2026 г. той е кандидат-депутат в пловдивската листа на “Прогресивна България” (бел. авт.:купуването и продаването на гласове е престъпление).

Активно се занимава и с пчеларство, подкрепяйки инициативи за опазване на природата и устойчиво земеделие.

Пловдивчани контролират автобусите с едно приложение. Как работи системата?

Оказва се, че дори един човек в превозното средство е достатъчен, за да се появи то на картата и останалите пътници да видят къде се намира.

Какво се случва, ако автобус „не съществува“ на таблото, но минава през дадена спирка оттук. С очите си видяхме как в центъра на Пловдив създателят на новото приложение за градски транспорт дописа липсваща линия на спирка и след малко тя се появи.

Разработчикът казва, че приложението е напълно безплатно, не събира лични данни и може да бъде използвано като гражданска алтернатива, когато официалната информация липсва. Към днешна дата то е изтеглено от над 10 000 потребители.

