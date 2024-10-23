Бандата действала на територията на 5 области. Задържани са 7 мъже и една жена, които манипулирали ротативки и рулетки в игрални зали

Внедрен е механизъм със специалнопрограмирано и дистанционно управлявано топче за игра на рулетка, което било толкова добре изработено, че имало оферти за продажбата му в чужбина за огромни суми.

Както Под тепето ви съобщи по-рано днес Разбита е престъпна група за компютърни измами и пране на пари в Пловдив. Тя е действала на територията на 5 области в България – Пловдив, Плевен, Смолян, Стара Загора и София област. Мозъкът, ръководел групата е пловдивчанин. Той е аресутван при съвместна акция на Окръжна прокуратура – Пловдив и МВР във вторник, съобщиха разследващите на нарочен брифинг преди минути, който Под тепето ви предаде на страницата на медията ни в социалната мрежа Facebook.

В него участваха: ст. комисар Георги Машонов, директор на ОД на МВР, гр. Пловдив, Димитър Молев, прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, Ваня Христева, окръжен прокурор на гр. Пловдив, комисар Цветан Йоцов, началник на отдел „Икономическа полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“, комисар Георги Боюклиев, началник на отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР – Пловдив.

От думите на наблюдаващият прокурор Димитър Молев стана ясно, че групата е манипулирали ротативки и рулетки в игрални зали. Като е внедрявала механизъм със специалнопрограмирано дистанционно управлявано топче за игра на живо на рулетка. Топчето с микрочип било толкова добре изработено, че имало оферти за продажбата му в чужбина за огромни суми.

В операциата, проведена на 20 октомври са арестувани общо 8 души – 7 мъже и една жена. Част от тях са арестувани в игрална зала в Плевен. Всеки в групата е имал специална роля, като част от участниците са вербували управители на казина и игрални зали, или крупиета. След това печалбата се разпределяла между всички.

Разследването е започнало след получен сигнал от Стара Загора и поради крупния характер на престъплението, веднага е поето от ГДНП. Постепенно в разследването са включени пловдивската полиция и прокуратура, тъй като се оказва, че групата е сформирана и ръководена от Пловдив.

По думите на комисар Георги Боюклиев, началник на отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР – Пловдив. Групата е била изключително добре организирана, конспиративна и много мобилна. Съставена от хора с дълги криминални досиета. Всички те се оказали без никаква трудова заетост, но са демонстрирали изключително висок стандарт на живот и разточителност.

Другата разработена схема за източване на казината включвала иновативен софтуер, монтиран в ротативки, който в определен момент да конфигурира джакпота. Той се изтеглял от подставено лице и после се разпределя между участниците в групата. В базата на ръководителя на групата в Пловдив е открита и иззета тестова машина за софтуера.

В Пловдив засега няма засечено място, където да е правен удар. Собствениците на казината са били в пълно неведение за случващото се.

Претърсени са 21 имота, жилища, гаражи и коли, иззети са множество веществени доказателства. Сред тях е разглобен електронен апарат и рулетка, които са служили за изучаване и настройка на софтуера за измамите.

В два от обиксираните имоти са намерени близо 40 000 лева. Какъв е мащабът на генерираната обща печалба, тепърва се установява, съобщиха разследващите.

Всички подробности по темата вижте във видеото.

Засега е известно, че групата е действала в продължение на 5-6 месеца. Участниците в нея са на възраст от 41 до 68 години, към този момент те се намират в Следствения арест в Пловдив. Предстои днес след обяд съдът да се произнесе по искането на прокуратурата за мерките им за неотклонение.

Очаквайте подробности.