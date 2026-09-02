Организират мирен протест в памет на Георги Кузев

Близки, приятели и граждани ще се съберат на 3 септември от 9:30 часа пред Съдебната палата в Пловдив, за да почетат паметта на Георги Кузев и да подкрепят неговото семейство.

Организаторите призовават за пълно, обективно и безкомпромисно разследване на убийството. По случая вече са обвинени и задържани осем непълнолетни лица. Според разпространения призив обаче още четирима души, за които има данни, че са били на Младежкия хълм и са участвали в нападението, все още не са задържани.

Двете момичета активно са участвали в побоя и гаврите с Георги Кузев

Участниците в мирния протест ще настояват всички замесени да бъдат установени и предадени на съд, а ролята и отговорността на всеки от тях да бъдат изяснени.

Сред исканията са и промени в Наказателния кодекс, които според организаторите трябва да гарантират адекватни наказания за непълнолетни извършители на тежки умишлени престъпления.

„Нека бъдем заедно – за да почетем паметта на Георги и да поискаме истина, законност и справедливост“, призовават организаторите.