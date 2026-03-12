Недоволството е срещу дългото чакане по спирките, недостига на автобуси и неработещите системи

Демонстрацията е насрочена за 12 март от 18:00 ч. пред сградата на общината

Пловдивчани излизат на протест с искане за спешни мерки за подобряване на градския транспорт в града. Демонстрацията ще се проведе на 12 март от 18:00 часа пред сградата на Община Пловдив на площад „Стефан Стамболов“.

Недоволството е провокирано от натрупаните с години проблеми в системата – дълго чакане по спирките, намаляващ брой автобуси и неработещи електронни системи. Според организаторите Пловдив се развива и расте, но транспортът не успява да отговори на нуждите на гражданите.

„Докато ние чакаме по 40 минути на спирките, администрацията чака по-добри времена“, посочват те в призива си за участие в протеста.

Основно искане е реалното стартиране на общинското дружество „Екобус – Пловдив“ още тази година, което постепенно да започне да поема линии от градската транспортна мрежа. Според протестиращите това е начин да се намали зависимостта от частните превозвачи и да се подобри контролът върху услугата.

Безплатен транспорт в система, която не работи

Сред останалите искания са увеличаване на броя на автобусите до поне 300 при новия договор, по-чести курсове и намаляване на времето за чакане по спирките. Гражданите настояват още автобусите да се движат поне до 23:00 часа, както и да има извънредни линии при големи културни и спортни събития.

След 10 години: е-билет в автобусите на Пловдив остава мираж

В списъка с искания влизат и напълно функциониращо електронно таксуване и информационни табла по спирките, които да показват реалното време на пристигане на автобусите. Според организаторите системите вече са платени и трябва да започнат да работят.

Протестиращите настояват и за актуализиране на маршрутите спрямо реалните нужди на пловдивчани, както и за достъпност на превозните средства за хора с увреждания и родители с детски колички.

„Градът ни заслужава качествена мобилност, а не орязано финансиране за транспорт и неработещи системи“, заявяват организаторите, които призовават повече граждани да се включат в демонстрацията.

Според тях само силен обществен натиск може да доведе до реални действия от страна на местната власт и до дългосрочна реформа на градския транспорт в Пловдив.

Илюстрация: Нула32


