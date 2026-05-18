Пловдив заяви желание да бъде домакин на „Евровизия“

Пловдив е сред четирите български града, които искат да бъдат домакини на „Евровизия“ 2027 след историческата победа на DARA в тазгодишното издание на конкурса.
Освен града под тепетата, желание да приемат мащабното музикално събитие са заявили още София, Варна и Бургас. Информацията бе потвърдена от генералния директор на БНТ Милена Милотинова пред bTV.
Пловдивският кмет Костадин Димитров вече обяви амбицията на града в социалните мрежи.
„Благодарение на нея България ще е домакин на Евровизия 2027, а Пловдив е безспорната столица на културата!“, написа той.
Макар официална кандидатура тепърва да предстои, Пловдив вероятно ще разчита на репутацията си на Европейска столица на културата, богатия си фестивален календар и възможностите за провеждане на мащабни събития.
Сериозна конкуренция обаче идва от останалите градове. София вече предложи „Арена София“ за полуфиналите и финала, а кметът Васил Терзиев организира празнично събитие в чест на победата на DARA.
Варна също заяви амбиции, като кметът Благомир Коцев подчерта, че певицата е родом именно от морската столица. Бургас също официално декларира желание да бъде домакин на конкурса.
От БНТ уточниха, че подготовката вече е започнала, тъй като Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) поставя високи организационни и технически изисквания към страната домакин.
България вече има опит с подобен формат, след като през 2015 г. прие Детската Евровизия в „Арена София“.
Смятам, че най+подходящ за Евровизия при нас, ще е град Бургас!
Имат нова зала „Арена“ с голям капацитет. Също така многобройните туристи могат да бъдат настанени в Слънчев бряг и околните курортни градчета.