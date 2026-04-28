„Пловдив заслужава истинска зелена политика, а не работа на парче“

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:50ч, вторник, 28 април, 2026
3 минути

„Пловдив заслужава истинска зелена политика, а не работа на парче“. Това заявяват в адресирано до кмета Костадин Димитров отворено писмо експертите от пловдивското дружество на Съюза на ландшафтните архитекти и Научно-техническото дружество по озеленяване към Дом на техниката. Подписано е от двама от най-активните и уважавани ландшафтни архитекти в града Станимир Шаламанов и Невена Цветкова.

При все добрите намерения от кампанията на Димитров и екипа му преди две години и половина, а специалистите говорят за тотална липса на диалог с професионалните гилдии по темата, институционален вакуум, планиране и изпълнение без стандарти. В писмото експертите поставят въпроси, свързани със състоянието и управлението на зелената система на града, включително липсата на цялостна стратегия, нарушения на нормативната база и необходимостта от въвеждане на професионални стандарти и експертно участие при вземане на решения. Проблемите със състоянието на зелената система и липсата на адекватна грижа за нея от страна на общината са ежедневна тема във всички райони под тепетата, а темата е пряко свързана с качеството на въздуха, градската среда и здравето на гражданите, което я прави от обществен интерес.

“ От името на професионалната общност, обединяваща специалисти с дългогодишен опит в проектирането, изграждането, управлението и поддържането на зелени площи, се обръщаме към Вас във връзка с необходимостта от последователни и ефективни политики, които са необходими за развитие на зелената система на град Пловдив. Натрупаният практически и експертен опит позволява да се направи обективна оценка на състоянието на зелената система и на предизвикателствата пред нейното устойчиво развитие. Състоянието на зелената система има пряко отражение върху общественото здраве, градския микроклимат, качеството на въздуха и устойчивостта на града към климатични екстремуми. Недостатъчното и некачествено озеленяване води до редица негативи по отношение на жизнената среда, а оттам и върху здравословното състояние на хората“, пишат в писмото си експертите.

Те подчертават, че в публично представения отчет от кмета, за изпълнение на мандата, са посочени
дейности, свързани с озеленяване и поддръжка на зелени площи. Анализът на практическите резултати показва необходимост тези дейности да бъдат поставени в рамките на цялостна политика и единна система за управление, както и сериозно да се преосмислятфнякои предприетите действия.

Ето какво заявяват още ландшафтните архитекти в отвореното си писмо:

“ За съжаление, нашата гилдия, наблюдава тенденции в поддържането и изграждането на елементи от зелената система, които са силно притеснителни.Редовно нарушаване от страна на общинските структури действащата Наредба на ОбС Пловдив за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Община Пловдив:

● В целия град се наблюдава засипване на вегетативни площи с инертни
материали.
● Засажда се дървесна улична растителност не само в противоречие с
Наредбата, но и извън всякакъв стандарт и добри практики.
● Спорадични залесителни акции, които не решават основните проблеми.
● Хронично недофинансиране на ОП„Градини и паркове“.

Наблюдава се трайна тенденция на фрагментирано управление на зелената система.
Основни системни проблеми са:

A. Липсата на визия и стратегическа политика по отношение на зелената система;

  • Неактуализирани стратегически документи (планове и програми, касаещи зелената
    система на гр.Пловдив);
  • Работа на „парче“, липса на приоритети;
  • Системно нарушаване на местна нормативна база;
  • Тотален отказ от диалог с професионалните организации;
    B. Институционален вакуум
  • Отсъствие на експертна компетентност при вземане на решения;
  • Неокомплектованост със специалисти на новосъздадения Отдел „Зелена с-ма“;
  • Липса на координация между районите и голяма община;
    C. Планиране и изпълнение без стандарти
    ● Засаждане на растителност без проекти и без съобразяване с нормативните
    изисквания и в нарушение на нормативната база;
    ● Използване на крайно неподходящи видове за улично озеленяване
    ● Засипване на зелените площи с инертни материали;
    ● Будещи недоумения ситуационни решения (разполагане на пейки на уличен тротоар
    от 3 м., гнезда за засаждане на улични дървета от вътрешната страна на уличен
    тротоар – ул.“Даме Груев“, “бутиково” озеленяване по бул. “Цар Борис III –
    Обединител” и много други);
    ● Нестандартни фиданки за улично озеленяване;
    ● Липса на поливни системи;
    ● Липса на почвен стандарт;
    В тази връзка считаме за крайно необходимо да бъдат предприети спешни и
    последователни действия в следните направления:
  1. Полагане на усилия за запълване на специализираната структура за управление на
    зелената система със специалисти с необходимия ценз, при ясно разписани
    правомощия и отговорности.
  2. Актуализиране на Програмата за развитие, поддържане и опазване на зелената
    система на гр.Пловдив.
  3. Въвеждане на задължителни технически стандарти за засаждане, почвена среда,
    поддръжка и мониторинг на дървесната растителност и тяхното спазване от всички
    участници в инвестиционния процес.
  4. Изграждане на единна система за паспортизация и цифрово управление на зелените
    площи.
  5. Установяване на постоянен механизъм за експертно участие на професионалната
    общност при вземане на решения, касаещи зелената система (Изпълнение на чл.37,
    ал.3 от Наредба на ОбС Пловдив за развитие, поддържане и опазване на зелената
    система на Община Пловдив:
    Ние, като професионални организации, заявяваме готовност за експертно съдействие
    при разработването на методики, технически стандарти и подзаконови актове, необходими
    за устойчивото управление на зелената система на град Пловдив.
    Устойчивата зелена система не се създава чрез отделни инициативи, а чрез
    последователна политика, експертно управление и нормативно гарантирани
    стандарти.
    Убедени сме, че чрез институционално сътрудничество и последователна политика
    градът може да развие зелена система, която отговаря на съвременните европейски
    принципи за качество на жизнената среда и устойчиво градско развитие

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:50ч, вторник, 28 април, 2026
4 165 3 минути
Дежурен Редактор

  1. …да кудкудякат, да важничат като „гилдия“ (ах, сестро!) и кротичко да си цицат заплатата внимавайки как расте тревата…

    Нямат място в Града!

    Да яхнат белите коне и да се отправят към ГОРИТЕ ЗА КЪДЕТО СА ОБРАЗОВАНИ

    Отговор

    1. ПОРЕДНИЯТ НАПЪН ДА СЕ ОБРАЗУВА ПОРЕДНИЯТ „ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ“ С ДИРЕКТОР, СЕКРЕТАРКА (ИЗРУСЕНА!), ШОФЬОР И С ЪГЛОВ ОФИС НА ВТОРИ ЕТАЖ

      Отговор

      1. тъй като за ТЕКТИРАНЕ = СТРОИТЕЛСТВО се изучават други дисциплини и се присъжда / признава по-различна ПРАВОСПОСОБНОСТ

        Отговор

Вашият коментар


