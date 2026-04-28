„Пловдив заслужава истинска зелена политика, а не работа на парче“
„Пловдив заслужава истинска зелена политика, а не работа на парче“. Това заявяват в адресирано до кмета Костадин Димитров отворено писмо експертите от пловдивското дружество на Съюза на ландшафтните архитекти и Научно-техническото дружество по озеленяване към Дом на техниката. Подписано е от двама от най-активните и уважавани ландшафтни архитекти в града Станимир Шаламанов и Невена Цветкова.
При все добрите намерения от кампанията на Димитров и екипа му преди две години и половина, а специалистите говорят за тотална липса на диалог с професионалните гилдии по темата, институционален вакуум, планиране и изпълнение без стандарти. В писмото експертите поставят въпроси, свързани със състоянието и управлението на зелената система на града, включително липсата на цялостна стратегия, нарушения на нормативната база и необходимостта от въвеждане на професионални стандарти и експертно участие при вземане на решения. Проблемите със състоянието на зелената система и липсата на адекватна грижа за нея от страна на общината са ежедневна тема във всички райони под тепетата, а темата е пряко свързана с качеството на въздуха, градската среда и здравето на гражданите, което я прави от обществен интерес.
“ От името на професионалната общност, обединяваща специалисти с дългогодишен опит в проектирането, изграждането, управлението и поддържането на зелени площи, се обръщаме към Вас във връзка с необходимостта от последователни и ефективни политики, които са необходими за развитие на зелената система на град Пловдив. Натрупаният практически и експертен опит позволява да се направи обективна оценка на състоянието на зелената система и на предизвикателствата пред нейното устойчиво развитие. Състоянието на зелената система има пряко отражение върху общественото здраве, градския микроклимат, качеството на въздуха и устойчивостта на града към климатични екстремуми. Недостатъчното и некачествено озеленяване води до редица негативи по отношение на жизнената среда, а оттам и върху здравословното състояние на хората“, пишат в писмото си експертите.
Те подчертават, че в публично представения отчет от кмета, за изпълнение на мандата, са посочени
дейности, свързани с озеленяване и поддръжка на зелени площи. Анализът на практическите резултати показва необходимост тези дейности да бъдат поставени в рамките на цялостна политика и единна система за управление, както и сериозно да се преосмислятфнякои предприетите действия.
Ето какво заявяват още ландшафтните архитекти в отвореното си писмо:
“ За съжаление, нашата гилдия, наблюдава тенденции в поддържането и изграждането на елементи от зелената система, които са силно притеснителни.Редовно нарушаване от страна на общинските структури действащата Наредба на ОбС Пловдив за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Община Пловдив:
● В целия град се наблюдава засипване на вегетативни площи с инертни
материали.
● Засажда се дървесна улична растителност не само в противоречие с
Наредбата, но и извън всякакъв стандарт и добри практики.
● Спорадични залесителни акции, които не решават основните проблеми.
● Хронично недофинансиране на ОП„Градини и паркове“.
Наблюдава се трайна тенденция на фрагментирано управление на зелената система.
Основни системни проблеми са:
A. Липсата на визия и стратегическа политика по отношение на зелената система;
- Неактуализирани стратегически документи (планове и програми, касаещи зелената
система на гр.Пловдив);
- Работа на „парче“, липса на приоритети;
- Системно нарушаване на местна нормативна база;
- Тотален отказ от диалог с професионалните организации;
B. Институционален вакуум
- Отсъствие на експертна компетентност при вземане на решения;
- Неокомплектованост със специалисти на новосъздадения Отдел „Зелена с-ма“;
- Липса на координация между районите и голяма община;
C. Планиране и изпълнение без стандарти
● Засаждане на растителност без проекти и без съобразяване с нормативните
изисквания и в нарушение на нормативната база;
● Използване на крайно неподходящи видове за улично озеленяване
● Засипване на зелените площи с инертни материали;
● Будещи недоумения ситуационни решения (разполагане на пейки на уличен тротоар
от 3 м., гнезда за засаждане на улични дървета от вътрешната страна на уличен
тротоар – ул.“Даме Груев“, “бутиково” озеленяване по бул. “Цар Борис III –
Обединител” и много други);
● Нестандартни фиданки за улично озеленяване;
● Липса на поливни системи;
● Липса на почвен стандарт;
В тази връзка считаме за крайно необходимо да бъдат предприети спешни и
последователни действия в следните направления:
- Полагане на усилия за запълване на специализираната структура за управление на
зелената система със специалисти с необходимия ценз, при ясно разписани
правомощия и отговорности.
- Актуализиране на Програмата за развитие, поддържане и опазване на зелената
система на гр.Пловдив.
- Въвеждане на задължителни технически стандарти за засаждане, почвена среда,
поддръжка и мониторинг на дървесната растителност и тяхното спазване от всички
участници в инвестиционния процес.
- Изграждане на единна система за паспортизация и цифрово управление на зелените
площи.
- Установяване на постоянен механизъм за експертно участие на професионалната
общност при вземане на решения, касаещи зелената система (Изпълнение на чл.37,
ал.3 от Наредба на ОбС Пловдив за развитие, поддържане и опазване на зелената
система на Община Пловдив:
Ние, като професионални организации, заявяваме готовност за експертно съдействие
при разработването на методики, технически стандарти и подзаконови актове, необходими
за устойчивото управление на зелената система на град Пловдив.
Устойчивата зелена система не се създава чрез отделни инициативи, а чрез
последователна политика, експертно управление и нормативно гарантирани
стандарти.
Убедени сме, че чрез институционално сътрудничество и последователна политика
градът може да развие зелена система, която отговаря на съвременните европейски
принципи за качество на жизнената среда и устойчиво градско развитие
4 коментари
…да кудкудякат, да важничат като „гилдия“ (ах, сестро!) и кротичко да си цицат заплатата внимавайки как расте тревата…
Нямат място в Града!
Да яхнат белите коне и да се отправят към ГОРИТЕ ЗА КЪДЕТО СА ОБРАЗОВАНИ
ПОРЕДНИЯТ НАПЪН ДА СЕ ОБРАЗУВА ПОРЕДНИЯТ „ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ“ С ДИРЕКТОР, СЕКРЕТАРКА (ИЗРУСЕНА!), ШОФЬОР И С ЪГЛОВ ОФИС НА ВТОРИ ЕТАЖ
тъй като за ТЕКТИРАНЕ = СТРОИТЕЛСТВО се изучават други дисциплини и се присъжда / признава по-различна ПРАВОСПОСОБНОСТ
= вишо градинарско…?