„Пловдив заслужава истинска зелена политика, а не работа на парче“. Това заявяват в адресирано до кмета Костадин Димитров отворено писмо експертите от пловдивското дружество на Съюза на ландшафтните архитекти и Научно-техническото дружество по озеленяване към Дом на техниката. Подписано е от двама от най-активните и уважавани ландшафтни архитекти в града Станимир Шаламанов и Невена Цветкова.

При все добрите намерения от кампанията на Димитров и екипа му преди две години и половина, а специалистите говорят за тотална липса на диалог с професионалните гилдии по темата, институционален вакуум, планиране и изпълнение без стандарти. В писмото експертите поставят въпроси, свързани със състоянието и управлението на зелената система на града, включително липсата на цялостна стратегия, нарушения на нормативната база и необходимостта от въвеждане на професионални стандарти и експертно участие при вземане на решения. Проблемите със състоянието на зелената система и липсата на адекватна грижа за нея от страна на общината са ежедневна тема във всички райони под тепетата, а темата е пряко свързана с качеството на въздуха, градската среда и здравето на гражданите, което я прави от обществен интерес.

“ От името на професионалната общност, обединяваща специалисти с дългогодишен опит в проектирането, изграждането, управлението и поддържането на зелени площи, се обръщаме към Вас във връзка с необходимостта от последователни и ефективни политики, които са необходими за развитие на зелената система на град Пловдив. Натрупаният практически и експертен опит позволява да се направи обективна оценка на състоянието на зелената система и на предизвикателствата пред нейното устойчиво развитие. Състоянието на зелената система има пряко отражение върху общественото здраве, градския микроклимат, качеството на въздуха и устойчивостта на града към климатични екстремуми. Недостатъчното и некачествено озеленяване води до редица негативи по отношение на жизнената среда, а оттам и върху здравословното състояние на хората“, пишат в писмото си експертите.

Те подчертават, че в публично представения отчет от кмета, за изпълнение на мандата, са посочени

дейности, свързани с озеленяване и поддръжка на зелени площи. Анализът на практическите резултати показва необходимост тези дейности да бъдат поставени в рамките на цялостна политика и единна система за управление, както и сериозно да се преосмислятфнякои предприетите действия.

Ето какво заявяват още ландшафтните архитекти в отвореното си писмо:

“ За съжаление, нашата гилдия, наблюдава тенденции в поддържането и изграждането на елементи от зелената система, които са силно притеснителни.Редовно нарушаване от страна на общинските структури действащата Наредба на ОбС Пловдив за развитие, поддържане и опазване на зелената система на Община Пловдив:

● В целия град се наблюдава засипване на вегетативни площи с инертни

материали.

● Засажда се дървесна улична растителност не само в противоречие с

Наредбата, но и извън всякакъв стандарт и добри практики.

● Спорадични залесителни акции, които не решават основните проблеми.

● Хронично недофинансиране на ОП„Градини и паркове“.

Наблюдава се трайна тенденция на фрагментирано управление на зелената система.

Основни системни проблеми са:

A. Липсата на визия и стратегическа политика по отношение на зелената система;

Неактуализирани стратегически документи (планове и програми, касаещи зелената

система на гр.Пловдив);

Работа на „парче", липса на приоритети;

Системно нарушаване на местна нормативна база;

Тотален отказ от диалог с професионалните организации;

B. Институционален вакуум

Отсъствие на експертна компетентност при вземане на решения;

Неокомплектованост със специалисти на новосъздадения Отдел „Зелена с-ма“;

Липса на координация между районите и голяма община;

C. Планиране и изпълнение без стандарти

● Засаждане на растителност без проекти и без съобразяване с нормативните

изисквания и в нарушение на нормативната база;

● Използване на крайно неподходящи видове за улично озеленяване

● Засипване на зелените площи с инертни материали;

● Будещи недоумения ситуационни решения (разполагане на пейки на уличен тротоар

от 3 м., гнезда за засаждане на улични дървета от вътрешната страна на уличен

тротоар – ул.“Даме Груев“, “бутиково” озеленяване по бул. “Цар Борис III –

Обединител” и много други);

● Нестандартни фиданки за улично озеленяване;

● Липса на поливни системи;

● Липса на почвен стандарт;

В тази връзка считаме за крайно необходимо да бъдат предприети спешни и

последователни действия в следните направления: