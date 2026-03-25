Пловдив вечер: Култура има, транспорт – не
Хората си тръгват от концерти преди края, за да има шанс да хванат автобус?!
Нормално ли е да чакаш повече от половин час в центъра след 20 ч.?
Това ли е „новият стандарт“ в транспорта?
Пловдивчани вече напускат концерти преди финала – не защото не им харесва, а защото трябва да бързат за последните автобуси. Това разказа читател на медията ни, станал свидетел на пореден абсурд с градския транспорт в центъра на Пловдив.
Снощи, по време на няколко паралелни събития в централната градска част, ученици са започнали да излизат от концерт в ГДК още преди края, за да успеят да се приберат.
Минути след 20:00 часа ситуацията на спирка №155 на бул. „Руски“, срещу Търговската гимназия и в близост до Мол Марково тепе, става още по-показателна.
Кметът: Безплатен градски транспорт за всички ученици
Там множество хора, сред които майки с деца, възрастни и ученици, висят повече от половин час в очакване на поне един автобус от общо пет вероятни.
Безплатен транспорт в система, която не работи
Без яснота, без информация.
„Всички стоим и чакаме. Не знаем дали изобщо ще дойде“, разказва читателят ни.
И това се случва в сърцето на втория по голениа град, в центъра на културнаата столица на европейскаа България, на спирка, през която преминават цели пет маршрутни автобусни линии на т. нар. масов градски транспорт.
Електронното табло, което трябва да дава информация в реално време, показва единствено надпис „Община Пловдив“.
Снимките от мястото показват обичайна за града картина – хора, събрани на спирка, поглеждащи към пътя и таблото с надежда, която постепенно изчезва.
Историята се случва броени дни след масовия протест за по-добър градски транспорт, който се проведе в Пловдив.
Вижте хилядното шествие за по-добър градски транспорт (ВИДЕО)
На него бяха ясно изразени исканията на гражданите за повече автобуси, по-чести курсове, включително в тъмната част на деня и реално работещи системи – все неща, които очевидно още липсват.
Как Асеновград изпревари Пловдив с електробусите
Докато градът се опитва да живее културно, транспортът му се е изгубил някъде по пътя...
Когато трябва да си тръгнеш преди финала на събитието, за да се прибереш… проблемът очевадно е в системата.
На този фон днес вече се заговори за скок в цената на билета за градския транспорт.
Това ли е „новият стандарт“ в транспорта на Пловдив?
15 години ги избираме и пускаме в Общината вместо в затвора , а сега ревеме. Що за народ са пловдивчани.