Пловдив вечер: Култура има, транспорт – не

Пловдивчани вече напускат концерти преди финала – не защото не им харесва, а защото трябва да бързат за последните автобуси. Това разказа читател на медията ни, станал свидетел на пореден абсурд с градския транспорт в центъра на Пловдив.

Снощи, по време на няколко паралелни събития в централната градска част, ученици са започнали да излизат от концерт в ГДК още преди края, за да успеят да се приберат.

Минути след 20:00 часа ситуацията на спирка №155 на бул. „Руски“, срещу Търговската гимназия и в близост до Мол Марково тепе, става още по-показателна.

Там множество хора, сред които майки с деца, възрастни и ученици, висят повече от половин час в очакване на поне един автобус от общо пет вероятни.

Без яснота, без информация.

„Всички стоим и чакаме. Не знаем дали изобщо ще дойде“, разказва читателят ни.

И това се случва в сърцето на втория по голениа град, в центъра на културнаата столица на европейскаа България, на спирка, през която преминават цели пет маршрутни автобусни линии на т. нар. масов градски транспорт.

Електронното табло, което трябва да дава информация в реално време, показва единствено надпис „Община Пловдив“.

Снимките от мястото показват обичайна за града картина – хора, събрани на спирка, поглеждащи към пътя и таблото с надежда, която постепенно изчезва.

Историята се случва броени дни след масовия протест за по-добър градски транспорт, който се проведе в Пловдив.

На него бяха ясно изразени исканията на гражданите за повече автобуси, по-чести курсове, включително в тъмната част на деня и реално работещи системи – все неща, които очевидно още липсват.

Докато градът се опитва да живее културно, транспортът му се е изгубил някъде по пътя...

Когато трябва да си тръгнеш преди финала на събитието, за да се прибереш… проблемът очевадно е в системата.

На този фон днес вече се заговори за скок в цената на билета за градския транспорт.

Това ли е „новият стандарт" в транспорта на Пловдив?