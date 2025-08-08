Пловдив в традиционния сезон на пищните ромски сватби

Някои от тях събират по 1800 гости. Коя е залата в Пловдив, събираща толкова мащабна сватба?

Градът под тепетата се готви за сватбен рекорд това лято. В същото време Пловдив е в разгара на традиционния сезон на пищните ромски сватби. През последните години заради гастарбайтерите това се случва обикновено в периода от средата на юли и август, а някои от тях събират по 1800 гости.

Коя е залата в Пловдив, която събира толкова мащабна сватба?

Обикновено те се провеждат в Трета палата на Панаира, единственото място, което може да поеме такъв мащаб. Популярни сред ромската общност са и залите „Кристал Палас“, „Диамант Палас“ и „Керван сарай“, известни с богатата златна украса.

Булките впечатляват с обемни рокли от тонове плат, инкрустирани с камъни, пера и пайети – понякога с толкова пищност, че трудно минават през вратата на дома на младоженците, споделят ритуалните служители. Дамите, които водят обретните ритуали разказват с усмивка, че след такава сватба, дори почистването е приключение – остава следа от „перца, пайети и камъчета“, които още дълго напомнят за празничната суматоха.

Закъсненията са почти традиционни, като често причината е… фризьорът, който създава хиляди букли още от ранни зори.

През юли в Пловдив са били сключени 156 брака, а за август още преди началото на месеца е имало записани 150 двойки, като очакванията са броят им да се удвои.

Септември също обещава да бъде романтичен – на 20-ти септември в Старинен Пловдив отново ще се проведе инициативата „Море от любов“, при която в емблематичната къща „Хиндлиян“ ще се състоят сватбени церемонии с жива музика (пиано, цигулка, флейта), специална украса и фотосесия. Пет двойки вече са заявили участие, като остава само още едно свободно място.

Едно е сигурно – в Пловдив през лятото любовта не само витае във въздуха, но и танцува в ритъма на сватбените маршове.