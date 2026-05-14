Регионът е сред най-активните в страната по ново строителство, а данните на НСИ показват ясна тенденция – търсенето на двустайни и тристайни апартаменти продължава да движи пазара в града и областта

Пловдив и областта затвърждават позицията си като един от двигателите на жилищното строителство в България. Това показват най-новите данни на Националния статистически институт за първото тримесечие на 2026 година, според които в страната са въведени в експлоатация 1 241 нови жилищни сгради с общо 4 151 жилища.

На този фон Пловдив продължава да демонстрира сериозна строителна активност. Само през първите три месеца на годината общините в областта са издали разрешителни за строеж на 368 нови жилищни сгради, в които са планирани 2 235 жилища с обща разгъната застроена площ от над 259 хиляди квадратни метра. Това поставя региона сред водещите в страната по бъдещо жилищно строителство.

Какви жилища се строят

Данните на НСИ показват и какви жилища се строят най-често. В национален мащаб най-голям е делът на новопостроените двустайни апартаменти – 35.5%, следвани от тристайните – 31.5%. Най-малко са големите жилища с шест и повече стаи – едва 5.6%. Средната площ на едно ново жилище достига 71.3 кв. м, което е увеличение спрямо края на 2025 г., когато е била 68.1 кв. м.

Тенденцията е особено показателна за Пловдив, където търсенето остава концентрирано именно в жилищния сегмент. Според анализи на пазара близо 90% от запитванията за покупка в града са насочени към апартаменти, което поддържа активността на инвеститорите и строителните предприемачи.

Интересното е, че на фона на известно охлаждане на имотния пазар в някои големи градове, Пловдив остава сред малкото места в страната, където няма отчетлив спад в интереса към покупка на жилища. Това се обяснява както с устойчивото икономическо развитие на региона, така и с разширяването на индустриалните зони и притока на нови жители.

Новите статистически данни показват, че строителството в Пловдив не просто продължава – то очертава бъдещия облик на града, в който новите квартали и жилищни комплекси все по-осезаемо променят градската среда.





