Пловдив става европейски център за градски дизайн

„Градът като бранд“. Такава ще е темата на първото издание на Европейски фестивал за градски дизайн. Мащабното събитие ще се организира от студио PUNKT и ще се проведе през януари и февруари 2026г. като част от програмата „Отново заедно“, финансирана с 2 милиона лева от парите за култура по ПВУ и с 1 милион лева от градския бюджет. Проектът на пловдивското дизайнерско ателие е втори като оценка от общо 24-те одобрени кандидатури за средства по програмата, обявени по-рано през седмицата.

Фестивалът има амбицията да наложи и да направи по-разпознаваем брандът на Пловдив, който именно PUNKT създаде още за Европейска столица на културата.

В рамките на събитието ще има културни събития, изложби за съвременен градски дизайн, работилници и включване на гражданите. Ще се проведе и Първи европейски форум за градски дизайн. Предвидени са интерактивни намеси, които разказват историята на пловдивското лого, шрифт и замисъла зад тях.

“ Целта на проекта е да ангажира широк кръг от жители и гости на Пловдив с темата за градския брандинг – какво представлява, защо е важен и какво стои зад новата визуална идентичност на Пловдив като културна и туристическа дестинация. Фестивалът цели да въвлече хората емоционално и творчески в изграждането на разпознаваем и обичан облик на града и същевременно да представи икономическите и социални възможности, които неговата нова визуална идентичност потенциално отваря пред културния, туристически, индустриален и граждански сектор“, се казва в предложението на авторите на проекта, одобрен от комисията с цели 65 точки максимално възможни 70 от комисията.

Пасаж „Одеон“ е частта от проекта, в която изкуството ще заживее в пренебрегвани от хората публични пространства, които носят голям потенциал за нов тип преживяване на Пловдив. Тотално ще бъде преобразен подлезът на „Гладстон“, в който има открита антична инфраструктура и който води директно към Епископската базилика. Въпреки тази богата културна наситеност, пешеходният маршрут остава слабо използван от жители и посетители на града и визуално неотбелязан. Каква визуална трансформация ще има подлеза, предстои да разберем в началото на следващата година.

Една от най-ценните идеи на фестивала е да се опита да въвлече гражданите в темата на градската естетизация чрез изложби за съвременен градски дизайн с безплатен достъп в галерийна и публична среда, които да покажат примери от Европа за градски брандинг. В рамките на програмата на феста ще се работи по надграждането на “Шрифтът на Пловдив” с представяне на новата версия на шрифта, историята и новостите във връзка с него и приложения в градски пространства. Освен това фестивалът ще организира серия от акции с безплатен вход, които ще превърнат публиката в участник. Предвидени са 4 до 6 aтелиета за дизайн и уъркшопи ще ангажират деца, студенти и възрастни участници, за да се активират жителите на кварталите и да се насочи вниманието им към локалната визуална среда.

Може би най-тежката за организиране е международната част от фестивала- Първият европейски форум за градски дизайн. Той ще събере в Пловдив едни от най-добрите дизайн студия-експерти в областта на съвременен градски брандинг, зеления преход, устойчив туризъм и бизнес от Европа. Програмата планира да включва лекции, презентации, отворени дискусии и разходки до обекти из града. Форумът ще се случи в края на януари.