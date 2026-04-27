Пловдив сред най-скъпите градове за храна, въпреки поевтиняването на зеленчуците в страната

Оранжерийните продукти поевтиняват трета седмица поред, но в Пловдив потребителската кошница остава над средното ниво за страната

Пазарът на хранителни стоки в България показва стабилизация в началото на пролетния сезон, като основните храни остават без съществени промени, а оранжерийните зеленчуци продължават да поевтиняват трета поредна седмица. Въпреки тази тенденция, Пловдив се нарежда сред областите с най-високи цени на потребителската кошница, показват даннитe на Системата за агропазарна информация (САПИ) в края на миналата седмица.

Според обобщението, изготвено на база данни от 28 области, именно Пловдив е сред регионите с най-високи стойности за основни хранителни продукти, заедно с Монтана, Видин, Враца и Плевен. В същото време по-евтина кошница се отчита в Шумен, Разград, Ямбол, Сливен и Бургас.

На национално ниво оранжерийните краставици поевтиняват с 13% до 2,98 евро/кг, като за първи път от седмици слизат под границата от 3 евро. Доматите и патладжаните също отбелязват спад от по около 11%, което според експертите е резултат от навлизането на пролетното местно производство.

Паралелно с това част от листните зеленчуци поскъпват – салатата достига ръст от 12%, а спанакът и зеленият чесън също се движат нагоре. При плодовете ягодите поевтиняват умерено, но остава тенденция за по-високи цени спрямо миналата година заради логистични разходи и зависимостта от внос.

При основните хранителни продукти – хляб, мляко, месо и яйца – цените остават относително стабилни без съществени колебания. Белият хляб се движи около 1,53 евро/кг, прясното мляко е 1,68 евро/л, а свинското и пилешкото месо запазват нивата си след великденския пик.

Регионалните разлики остават значителни – например доматите в Пловдив се търгуват около 2,80 евро/кг, докато в по-скъпи региони като Монтана и Видин достигат близо 4,80 евро/кг. Подобни разлики се наблюдават и при хляба и месото.

От САПИ посочват, че поевтиняването на част от зеленчуците ще продължи с навлизането на новата реколта до началото на лятото, но предупреждават, че международни фактори като транспортните разходи и климатичните условия в Южна Европа и Северна Африка продължават да оказват натиск върху цените.

Според анализа, България се намира в традиционен пролетен ценови прозорец, в който местното производство временно сваля цените, преди те отново да се повишат през летните месеци заради по-ниското оранжерийно предлагане.