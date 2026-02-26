Пловдив сред лидерите по брой предприятия в България

Градът и областта е на трето място в страната с близо 29 хиляди нефинансови предприятия, а индустриалните зони около него са сред двигателите на доходите и заетостта в региона.

През 2024 г. в България оперират общо 472 253 нефинансови предприятия, сочи изследване на Институт за пазарна икономика (ИПИ). Разпределението им по общини показва силна концентрация в големите градове, като Пловдив затвърждава позицията си на един от водещите икономически центрове в страната.

Най-голям брой предприятия са регистрирани в София – около 134 хиляди, което представлява 28% от всички в страната. Следват Варна с 31 хиляди, Пловдив с близо 29 хиляди и Бургас със 17 хиляди.

Съотнесени към броя на населението, данните показват още по-ясно интензивността на бизнес средата. Пловдив отчита 89 предприятия на хиляда души – ниво, което го нарежда сред най-активните икономически общини в Южна България и непосредствено след столицата по този показател.

Картата на страната очертава ясно разделение – висока концентрация на икономическа активност в областните центрове и значително по-ниска предприемаческа плътност в северните и пограничните райони.

Съпоставката между броя предприятия и нивата на доходите показва, че извън големите градове и туристическите общини именно индустрията създава устойчиво благосъстояние. Районите около Пловдив са сред примерите за силно индустриално развитие, където по-големи предприятия в преработващата промишленост формират стабилна заетост и по-високи доходи, утвърждавайки града и агломерацията му като един от икономическите двигатели на страната.