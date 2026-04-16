Пловдив с най-големия удар срещу купения вот

Кабинетът обвини прокуратурата в бездействие

Прокуратурата спъва борбата с купуването на гласове дни преди изборите. Това заявиха от служебното правителство на извънреден брифинг снощи. Като пример в изявленията беше даден и на Пловдив с разследването по опит за купуване на гласове в Пловдивско, където според МВР е осуетена схема с най-голямата единична сума до момента.

„Няма нужда да напомняме, че обществото е омерзено от половинчата справедливост“, заяви служебният премиер Андрей Гюров. Той подчерта, че МВР е разбило мрежи за търговия с вот и е събрало доказателства, но решаващата стъпка е на прокуратурата – да повдигне обвинения и да поиска имунитетите на замесените лица.

По думите му има десетки сигнали от граждани, а полицията работи денонощно срещу изборните престъпления. „Правителството може да разследва и да задържа търговците на гласове, но прокуратурата трябва да доведе справедливостта докрай“, заяви премиерът.

Служебният вътрешен министър Емил Дечев съобщи, че има около 30 прокурорски преписки срещу лица с кандидатдепутатски имунитет, за които има данни за престъпления, свързани с изборите. „На ход сега е прокуратурата – да прецени дали да ги привлече като обвиняеми и да поиска имунитетите им“, каза той.

Министърът даде конкретен пример от Пловдив. По думите му там е постигнат „най-големият единичен успех“ срещу купуването на гласове – задържани са лица, подготвящи схема с около 90 000 евро.

„И точно в същата седмица директорът на ОД на МВР – Пловдив получава призовка да се яви за разпит като обвиняем. Нас това ни тревожи“, заяви Дечев.

Припомняме, че по-рано през деня той съобщи за натиск върху шефа на пловдивската полиция.

Дечев посочи и втори случай- със заместник-директор на ОД на МВР в Пазарджик, който е отстранен от длъжност на първа инстанция, като предстои делото да бъде разгледано на следваща инстанция. Според министъра подобни действия затрудняват работата на полицията в навечерието на изборите.

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов постави въпроса за липсата на действия по отношение на имунитетите на кандидати за депутати, за които има данни за изборни престъпления. Той попита дали забавянето не е свързано с проблеми около легитимността на ръководството на прокуратурата.

От служебния кабинет призоваха институциите да действат координирано в оставащите дни до вота и подчертаха, че очакват прокуратурата да приложи закона докрай.

