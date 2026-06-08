Пловдив с две попадения в световна университетска класация

Пловдивските висши училища запазват международната видимост на града, а ПУ и филиалът на Техническия университет намират място сред българските представители в THE 2026

Пловдив затвърждава позициите си като един от водещите университетски центрове в България, след като две висши училища с присъствие в града намират място сред българските представители в престижната класация Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026.

Според публикуваните резултати в световната университетска класация THE 2026 България е представена от четири висши училища – Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Медицинския университет – София, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Техническия университет – София. И четирите институции са класирани в диапазона 1501+ в света.

За Пловдив особено значение има присъствието на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, който е най-голямото държавно висше училище в Южна България и сред основните двигатели на научната и образователната дейност в региона.

Второто пловдивско присъствие идва чрез Техническия университет – София. Макар централата му да се намира в столицата, филиалът в Пловдив от години подготвя специалисти за машиностроенето, електрониката, автоматизацията и високотехнологичните производства. Връзката между университета и бизнеса е особено силна заради развитието на Тракия икономическа зона, която е сред най-големите индустриални центрове в Югоизточна Европа.

Данните идват на фона на публикуваната наскоро класация Global 2000 на Center for World University Rankings (CWUR) за 2026 година. В нея място сред най-добрите 2000 университета в света намират само два български университета – Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Медицинският университет – София.

Софийският университет се нарежда сред най-добрите 5,2% от общо 21 291 висши училища в света, включени в оценяването на CWUR. Медицинският университет – София е вторият най-високо класиран български университет и попада сред най-добрите 7,3% в глобален мащаб.

Международните университетски класации оценяват показатели като качество на обучението, реализация на завършилите студенти, научни публикации, цитируемост и академична репутация. Макар българските университети да не се конкурират с най-големите академични центрове в Европа и Северна Америка, присъствието им в подобни изследвания е показател за устойчиво развитие и международна разпознаваемост.

За Пловдив резултатите потвърждават значението на града като образователен и научен център. Освен Пловдивския университет и филиала на Техническия университет – София, в града работят още Медицинският университет – Пловдив, Аграрният университет и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, които привличат студенти от десетки държави.

В условията на все по-ожесточена конкуренция между университетите по света, международното присъствие на пловдивските висши училища остава важен фактор за привличането на студенти, преподаватели и научни проекти в града.