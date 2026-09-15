Пловдив расте, пожарната иска изнесени звена, за да покрива града по-бързо

РДПБЗН подготвя проект за нови служби в районите с активно жилищно и индустриално строителство

Пловдив расте, индустриалните зони се разширяват, а заедно с тях се променя и картата на риска. Затова пожарната в Пловдив подготвя проект за нови участъци и изнесени екипи, които да бъдат разположени по-близо до районите с активно жилищно и индустриално строителство.

Идеята е проста: когато градът се разраства във всички посоки, пожарната не може да разчита единствено на съществуващите си бази. При пожар или друго произшествие първите минути са решаващи, а разстоянието до мястото на инцидента може да се окаже разликата между бързо овладяване и сериозен проблем.

За необходимостта от промяна говори директорът на РДПБЗН–Пловдив старши комисар Васил Димов по време на честването на 145-годишнината на пловдивската пожарна.

Повече екипи на повече места

В момента щатът на дирекцията е почти запълнен, като очакването е свободните позиции скоро да бъдат заети. Следващата цел обаче не е просто увеличаване на административния капацитет.

Пожарната иска повече оперативни екипи на повече локации.

Подготвя се проект за нови участъци „Пожарна безопасност“, насочени преди всичко към териториите с активно жилищно и индустриално застрояване.

Проектът засега е на идейна фаза. Подготвят се имоти и са предложени необходимите щатове, но реализацията му зависи и от други институции.

Причината за тази промяна е развитието на самия град.

Пловдив вече не е градът, който може да бъде покрит равномерно от няколко традиционни пожарни бази.

Новите жилищни комплекси, разширяването на индустриалните зони и строителството по периферията създават нови точки, до които е необходимо пожарните екипи да стигат максимално бързо.

3600 произшествия за година

Необходимостта от по-добро покритие се вижда и от натоварването на службата.

От началото на годината пловдивските пожарникари са били повикани около 4600 пъти, като са ликвидирали над 3600 произшествия. Повече от 2100 от тях са пожари.

През годината е имало редица сериозни инциденти в различни части на областта, част от които са имали потенциал да прераснат в по-мащабни бедствия.

Пожарната отчита, че благодарение на по-добрата организация, превенцията, засиления контрол и изнесените екипи през пожароопасния сезон не се е стигнало до обявяване на бедствено положение.

3600 произшествия и над 2100 пожара за година: Пловдивската пожарна празнува 145 години

Именно практиката с изнесените екипи показва защо подобен модел може да бъде важен и за бъдещето на Пловдив.

Не още една администрация, а по-бърза първа реакция

В идеята за новите звена има един съществен акцент – не става дума просто за повече структури на хартия.

Целта е оперативните екипи да бъдат разположени така, че да намалят времето за първата реакция.

Това е особено важно за периферните части на града и районите с бързо променяща се среда.

Една нова жилищна зона може да се появи за няколко години. Индустриална зона може да промени мащаба си още по-бързо. Пожарната инфраструктура обаче не се изгражда за една нощ.

Затова сега се подготвят следващите стъпки.

Градът се разраства, рискът също

Разширяването на Пловдив обикновено се измерва в нови жилища, квадратни метри, предприятия и пътища.

Има обаче и друга сметка – колко време е необходимо на пожарната да стигне до новите адреси.

Тъкмо тази сметка стои зад идеята за изнесените участъци.

Ако градът продължи да расте, пожарната трябва да расте заедно с него – не непременно чрез огромна нова административна структура, а чрез екипи, които са там, където вече живеят, работят и инвестират хората.

Защото при пожар географията не е статистика. Тя е време, а първите минути са най-важните.