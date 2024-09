Пловдив празнува троен повод днес

Send an email

Пловдив ще празнува днес. Тържеството ще е голямо, цветно и шумно, тъй като градът има троен повод- 10 години от обявяването му за Европейска столица на културата, 5 години от годината на ЕСК и обявяването на бранда на Пловдив. Нещо, което го прави още по-уникален и разпознаваем.

Саундчекът на световните звезди Kraak & Smaak и Oscar and the Wolf на голямата сцена на площад Централен разтанцува преминаващите по нагорещената агора днес по обяд.

Изпълнителите останаха доволни и от страхотния саунд, който ще разтресе центъра довечера, и от визуалните възможности на екраните по сцената, на която ще върви новия бранд на града.

Голямата сцена ще светне тази вечер точно в 18.30ч., когато на сцената първи ще се качи DJ Dian Solo. Брандът на Град Пловдив City of Plovdiv ще бъде представен точно в 20ч., а шоуто в 20.30ч. ще продължат холандците от Kraak & Smaak. Те ще предадат щафетата на Oscar and the Wolf.

Пак по обяд днес, на няколкостотин метра от площад Централен, саундчек направиха и група Остава. Те пробваха възможностите на също толкова впечатляващата сцена на улица „Иван Вазов“, където ще стартира фестивалът Улица Станционна. Концертът на бандата довечера ще върви паралелно с това на Oscar and the Wolf и меломаните ще могат да избират дали да се забавляват с музиката на белгийците или ще пеят заедно със Свилен пред сцената край библиотеката.

Очаквайте детайли за това какво предстои довечера и подробности за бранда на Град Пловдив City of Plovdiv след малко в извънредното издание на видеоподкаста „В Капана“ на Под тепето по повод тройния празник днес.