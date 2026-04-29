Пловдив порозовява за Giro d’Italia

Пловдив ще посрещне Giro d’Italia 2026 в розово. Градът се готви за едно от най-големите колоездачни събития в света, което ще бъде гледано от милиони зрители на всички континенти.

България ще бъде домакин на първите три етапа от престижното състезание в началото на май, като Пловдив е една от ключовите спирки в програмата. Очаква се градът да се потопи в характерния цвят на надпреварата – розовото, което символизира лидерската фланелка в Джирото. По Главната порозовяването явно вече е започнало.

Освен спортната част, в града се подготвят и редица съпътстващи събития. Сред тях са велошествия, които ще съберат любители на колоезденето и активния начин на живот.

Пловдив ще отбележи Джирото и със своя характерен градски стил. Някои знакови места също ще се включат в празника – например в „Котка и мишка“ ще се проведе специално „Джиро ди биро“ парти с диджеите Турбо Джолани и Мартини Ремонти. Те ще заложат на италодиско сетове, а дрескодът ще бъде розово или вело трико. Организаторите насърчават гостите да дойдат с велосипеди – и неслучайно напомнят, че в Капана отдавна липсват велостойки.

Пловдив не просто ще бъде спирка от трасето, а ще се превърне в сцена на истински празник на колоезденето.