Снимка: Александър Карамфилов

Пловдив отново излиза на масов протест срещу властта в сряда. След невижданото от 90-те като масовост недоволство миналия понеделник, пловдивчани се събират на площад Съединение с искане за оставка на управляващите, както са анонсирали домакините на събитието във Фейсбук Калоян Калинин, Стилиана Ралева, Габриела Георгиева и Павел Начев. „Ела отново. Ела културно“, призовават те.

“ Пловдив показа на 1 декември нещо невероятно. Над 30 000 души излязоха мирно, културно и обединено, за да заявят, че градът под тепетата не спи. Пловдив се събуди – и се събуди силно. Благодарим ви, а сега е време да продължим. Време е да поискаме отговорност, почтеност и ОСТАВКА. Време е да застанем рамо до рамо с всички, които не приемат едно управление, което взима решения зад гърба на хората, злоупотребява с публичния ресурс, разделя обществото и подкопава доверието в институциите“, се казва в събитието във Фейсбук.

Протестът ще е с начален час 18ч., като се предвижда да завърши с мирно шествие до Панаира.

„Датата може да бъде променена на 09 или 11 декември, в зависимост от провеждането на вота на недоверие в парламента“, съобщават организаторите.

Те настояват за оставка на правителството, за отговорност за хаоса в управлението, за политики, които служат на хората, а не на задкулисни сделки, за честност, прозрачност и публичност, както и да се върне уважението към гражданите.

Подчертават, ме протестът отново е мирен, непартиен, без омраза и без провокации.

“ Защото силата ни е в това, че не падаме до нивото на тези, които ни делят и обиждат.

Пловдив не е град на простащината – Пловдив е град на културата, на разума и на будните хора. ЕЛА ОТНОВО. ЕЛА КУЛТУРНО. ЕЛА С ГЛАС“, призовават още организаторите.