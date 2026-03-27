Пловдив отбеляза Международния ден на театъра с пъстро шествие

По повод Международния ден на театъра – 27 март, Пловдив за трета поредна година се превърна в сцена на празнично театрално шествие. В него се включиха Драматичен театър – Пловдив, Кукленият театър, театър „Хенд“, Академията Опера Пловдив, НГСЕИ, НХГ „Цанко Лавренов“ и други. Маршрутът започна от Драматичния театър със спирка на стълбите на Каменица. След това шествието продължи към Римския стадион, а оттам – към площад „Театрален“.

Пъстрото шествие изпълни Главната улица с цветни образи – от пирати и клоуни до индианци, каубои и принцеси, привличайки вниманието на местни жители и туристи. Младежи носеха транспаранти с надписи „Театърът е живот“, „Театърът е любов“ и „Театър, любов моя“, скандирайки „Магия, сцена е нашата вселена!“.