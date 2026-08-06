Разрешителните за жилищно строителство се свиват с 294 жилища за тримесечие, но областта е първа в страната по започнати нови сгради
Пловдив продължава да бъде сред най-активните строителни пазари в страната, но данните за второто тримесечие на 2026 г. показват промяна в тенденцията – разрешените нови жилища намаляват, а проектите стават по-малко мащабни.
През периода април – юни местните администрации в страната са издали разрешителни за строеж на 2216 жилищни сгради с 11 499 жилища в тях. В област Пловдив разрешения са дадени за 374 жилищни сгради с общо 1941 жилища и над 199 хил. кв. м разгъната застроена площ.
Спрямо предходното тримесечие обаче броят на новите жилища с издадени разрешителни намалява. Пловдив е сред големите градове, при които се отчита спад – с 294 жилища по-малко спрямо първите три месеца на годината.
Подобна тенденция се наблюдава и в София, Бургас и Русе. Единствено сред големите области Варна отчита лек ръст.
Въпреки това Пловдив остава лидер по реално започнато строителство. През второто тримесечие в областта е започнал строежът на 333 жилищни сгради, което е най-високият показател в страната. За сравнение, в София областта са започнати 202 жилищни сгради, а в столицата – 202.
Освен жилищните проекти, в Пловдив са започнати още 4 административни сгради и 95 други сгради, сред които попадат производствени, търговски, логистични и други обекти.
При офис строителството обаче активността остава ограничена.
За периода в Пловдив са издадени само 4 разрешителни за административни сгради с обща разгъната площ от 543 кв. м.
На национално ниво данните показват, че единственият сегмент с устойчив ръст е този на „другите сгради“ – производствени, логистични, търговски и туристически обекти.
Строителният сектор в Пловдив продължава да бъде сред най-динамичните в страната, но статистиката показва, че след силните периоди през 2025 г. пазарът започва постепенно да се пренарежда – с повече по-малки проекти и по-малко мащабни жилищни комплекси.
снимка на корицата и диаграми: НСИ
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