Кметът Костадин Димитров съобщи, че градът е получил уведомление за одобрението на кандидатурата. Стадион „Пловдив“ отново влиза в дневния ред на общината – ще се търсят възможности за неговото завършване и реконструкция.

Пловдив ще бъде Европейска столица на спорта през 2028 г. Това съобщи днес кметът Костадин Димитров, след като общината е получила официално уведомление за одобрението на кандидатурата.

Пловдив беше единственият кандидат за титлата в своята категория. Както стана ясно още при посещението на оценителната комисия на ACES Europe през октомври, градът нямаше конкурентна кандидатура, но трябваше да покрие критериите на организацията, за да получи отличието.

По думите на кмета уведомителното писмо е пристигнало в общината вчера. Димитров заяви, че вече се работи по реализирането на елементите от концепцията „Активен Пловдив“, с която градът представи кандидатурата си пред международното жури.

„Благодаря на всички, които подготвиха документите и концепцията, на всички шампиони и спортни школи и клубове, които ни подкрепиха по време на кандидатстването“, каза Костадин Димитров.

Той посочи, че мисията на града е спортът да бъде достъпен до всички. За целта ще бъдат изградени повече места за масов спорт. Ще бъде пусната обществена поръчка за 14 спортни площадки на открито в различни зони под тепетата.

Стадион „Пловдив“ отново на дневен ред

Покрай новината за титлата Костадин Димитров анонсира и връщането на стадион „Пловдив“ в дневния ред на градската управа. Общината ще търси възможности за реконструкцията и завършването на съоръжението.

На този етап сигурното, по думите на кмета, е, че стадионът няма сериозен конструктивен проблем и не се налага съществуващата инфраструктура да бъде разрушавана. Това е изводът от извършеното обследване на съществуващата база. Предстои да се търсят решения за бъдещето на съоръжението.

„Трябва да обърнем внимание и на стадион „Пловдив“. Хората го очакват, пловдивчани го искат. Вероятно няма да е стадион, който да е само за спорт, а ще бъде място и за големи музикални събития с оглед на културната програма и силните фестивали на Гребна база. Работим по това да имаме ясен план за стадиона, който ще представим на широко обществено обсъждане“, коментира Костадин Димитров.

Кандидатурата

Кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта 2028 беше изградена около концепцията „Активен Пловдив“, която поставя акцент не само върху големите спортни обекти и професионалния спорт, но и върху ежедневната физическа активност, кварталните пространства, училищните дворове и връзката между спорта и общественото здраве.

Градът представи пред ACES Europe база от 82 общински спортни съоръжения, 152 спортни клуба и 36 дисциплини. В апликационната книга са заложени още инициативи като „Отворен училищен двор“, „Спорт по предписание“, квартални спортни програми и развитие на достъпни пространства за движение.

Нови зали

Очаква се във времето до титлата да бъдат реализирани и проектите за нови спортни зали на баскетболните Локомотив и Ботев Академик. Вторите получиха общински терен за целта, а за черно-белия баскетболен клуб ще бъде предоставен незавършената сграда в източната част на комплекс Локомотив в парк Лаута, която в момента е руина. Местният парламент отпусна средства за проектиране на залата за баскетбол като следва да се търсят средства за финансиране на съоръжението.