Замяната на зелените площи в града и дърветата из Пловдив с площи, покрити с чакъл и без сянка влезе във фокуса и на групата граждани „Пловдив – град за хората“. От организацията заявиха, че Пловдив не е град на чакъла и червената слива – декоративно дърво с кратък живот, което все по-често се появява в градската ни среда.

„Това не е модерно. Това не е екологично. Това е професионална грешка и отказ от мисъл за бъдещето“, пишат гражданите и споделят експертно мнение: „Червенолистната слива (Prunus cerasifera ‘Nigra’) живее около 20–50 години, има широка и ниска корона, която не осигурява необходимата височина над алеи и улици. Затова не е подходяща за булеварди и улични насаждения. Може да бъде красива в паркова композиция или като акцент, но не и основен вид в градската среда.“

Според тях заместването на зелените площи с чакъл е най-лошото възможно решение за град с климат, като пловдивския. „Камъните задържат топлина, повишават температурата на въздуха и унищожават растителността. Дори сухата трева е по-хладна и по-полезна за града от площ, засипана с инертни материали“, коментират те.

„Има далеч по-умни, устойчиви и красиви решения – сухоустойчиви треви, ниски храсти, цветя, автоматизирани поливни системи. Това са практики, които използват всички градове, мислещи за бъдещето си. Призоваваме общината да спре масовото засаждане на червенолистни сливи и да преустанови покриването на зелени площи с чакъл. Пловдив има нужда не от имитация на зеленина, а от жива, дишаща и устойчива градска среда“, допълват активистите.