Поради факта, че Пловдив няма големи незастроени площи в границите на общината си, неговата гъстота надвишава тази на много европейски административни центрове

Пловдив е най-гъсто населената община в България – с 3233 души на квадратен километър, сочат данни на Националния статистически институт*.

Пловдив със своите 3233 души на кв. км заема много интересна позиция в европейски мащаб. Той е по-гъсто населен от редица големи европейски столици, но остава далеч зад свръхнаселените мегаполиси на континента.

Директното сравнение между градовете в Европа често е трудно, тъй като административните граници на общините се определят различно (някои включват огромни гори и села, а други – само градското ядро). Въпреки това, разглеждан само в рамките на градските си граници, Пловдив показва забележителна компактност.

Ето как се съпоставя Пловдив с различни категории европейски градове:

Плводив е по-гъсто населен от големи европейски столици

Пловдив със своите 3233 души на кв. км заема много интересна позиция в европейски мащаб. Въпреки че не е столица, градът се нарежда директно в златната среда. Той е по-гъсто населен от редица големи европейски столици, но остава далеч зад свръхнаселените мегаполиси на континента. Поради факта, че няма големи незастроени площи в границите на общината си, неговата гъстота надвишава тази на:

Рим, Италия – ~ 2 100 души/км²/кв. км (общината му обхваща огромни земеделски и исторически зелени площи около самия град).

2 100 души/км²/кв. км (общината му обхваща огромни земеделски и исторически зелени площи около самия град). Сараево (Босна и Херцеговина) – ~ 2 000 души/км²

2 000 души/км² Берн (Швейцария) – ~2 600 души/км²

(Швейцария) – души/км² Тирана (Албания) – ~ 2 700 души/км²

2 700 души/км² Прага, Чехия – около 2600 – 2800 души/кв. км.

Будапеща (Унгария) – ~3 350 души/км².

Статистиката откроява големи различия между общините в страната

В Трекляно гъстотата на населението е едва 2 души на квадратен километър. В Невестино делът на хората на възраст над 80 години достига 17%, а в Николаево 40% от населението е на възраст между 0 и 24 години.

Сред останалите рекорди в инфографиката са община Смолян, която има най-голяма горска територия – 599 кв. км, и община Бургас, където площта, заета от води и водни обекти, достига 64 кв. км. Сопот и Алфатар са посочени като общините с най-малка такава площ – 0,14 кв. км. В Твърдица коефициентът на раждаемост е най-висок – 19 промила.

265 общини и 199 населени места без жители

По данни на НСИ към 31 декември 2024 г. България е разделена на 28 области и 265 общини. В страната има 3041 кметства, 5256 населени места – 257 града и 4999 села.

Осем общини са с население над 100 000 души: Столична, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен и Плевен. В тях живее 41,1% от населението на страната.

В същото време 199 населени места са без нито един жител. Най-много от тях са в област Велико Търново – 66, и област Габрово – 64. В още 1258 села живеят между 1 и 49 души.

Област Пловдив е сред най-слабо засегнатите от пълно обезлюдяване райони в България

Според официалните данни на НСИ, в цялата област Пловдив има само 1 напълно обезлюдено населено място (с 0 жители).

Данните очертават две различни тенденции: концентрация на населението в големите общини и обезлюдяване на стотици малки населени места.

Това е планинското село Четрока, намиращо се в община Лъки. То няма постоянни обитатели от 2005 г. насам. Другото село в същата община, което дълго време се водеше безлюдно – Чуката, официално беше заличено от картата на България поради липса на население.

*Данните са към 31 декември 2024 г. и са представени в инфографика на Националния статистически институт по повод Деня на българските общини и местното самоуправление – 12 октомври.