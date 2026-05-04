Решения без анализ, задръствания и спешни договорки
Общински съветници признаха, че ключови решения са взети без оценка за трафика, а градът е бил на крачка да остане с една автогара и рискът още не е преминал
Пловдив се оказа на крачка от транспортен срив – с риск да остане с една-единствена функционираща автогара и без ясен план как ще се обслужват междуселищните линии.
6 км за 40 минути
Проверка на място установява, че разстояние от 6-7 километра между автогарите в града се изминава за до 40 минути в пиковите часове. Така изглеждат в реално време последиците от решенията, взети преди броени дни в края на април, показа репортаж в предаването „Денят започва“ по БНТ. Причината – пренасочване на автобуси от Автогара „Север“ към други точки без ясна организация на трафика.
Решения „на тъмно“
Общински съветници признават, че при гласуването на промените не е имало никакъв предварителен анализ:
„Не беше предоставена информация как това ще се отрази на трафика, замърсяването и натоварването на града.“
Още по-притеснително е, че по време на самото заседание е станало ясно неофициално, че и Автогара „Юг“ може да затвори, въпреки че към нея се пренасочват линии.
Частен проблем, публичен хаос
И трите автогари в Пловдив са частна собственост – факт, който поставя общината в ситуация да договаря базови транспортни функции с частни оператори.
В резултат – спешни разговори, решения „в движение“ и реален риск от блокада.
Временно решение, без гаранции
След извънредни преговори е постигната временна договорка:
- Автогара „Север“ да продължи да работи
- Автогара „Юг“ да не затваря засега
Самите съветници обаче признават, че решението на Общинския съвет трябва да бъде преразгледано.
Старият въпрос – без отговор
Отново на дневен ред излиза идеята за нова автогара край жп гара Филипово – проект, обсъждан от години, но без реален напредък.
Дотогава Пловдив остава в режим на временни решения – с нарастващ трафик, объркани пътници и липса на дългосрочна визия.
снимка на корицата: Stanimir Petkov Photosmile
2 коментари
Г-жата общински съветник е от партията наследник на Костов, който е подарил автогарите на частници, нека се знае
Единствената автогара, която щеше да оцелее, е новата автогара Родопи. Красива, модерна, но с един сериозен проблем, ако трябва да обслужва линии, които не са на юг. Тя затова е и там, южно от Централна гара, както автогара Север е до гара Филипово. Навремето са мислили. Сега се оказа, че трябва да се решава на пожар.